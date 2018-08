Rovereto | Tamberi lancia l' attacco ai 2 | 30

Atletica – Meeting di Rovereto : domani Tamberi - Crippa e tante star europee : domani il Meeting di Rovereto con Tamberi, Crippa e le star degli Europei Sei medaglie d’oro dei recenti Europei a Berlino, ma anche tanti azzurri pronti a scendere in pista giovedì 23 agosto per il Palio della Quercia numero 54 a Rovereto (Trento). Nel Meeting internazionale in Trentino l’ultimo arrivo è della britannica Laura Muir, oro continentale dei 1500 e due volte sul podio ai Mondiali indoor, che sarà in azione sugli 800 insieme ...