Roma | Cristante | Atalanta? Gara diversa

Roma - Cristante : "Faremo una grande stagione. Atalanta? Occhio a Gomez" : Che l'Atalanta fosse nel suo destino lo si era già capito quando vestiva la maglia del Milan, considerando che proprio ai nerazzurri segnò il suo primo gol in Serie A. Era il 6 gennaio 2014, anche il ...

Roma - contro l'Atalanta Cristante sfida il suo passato : Lunedì sera riflettori puntati sul grande ex di turno, che molto probabilmente debutterà da titolare proprio contro la squadra che l'ha consacrato

Torino Roma - Di Francesco : 'Idea Pastore e Cristante insieme dall'inizio' : 12:41 18 ago Ci dica qualcosa su Nzonzi "Si è allenato una volta con la squadra, non sarà convocato, ha bisogno di mettersi in condizione, è un campione del mondo e giustamente avrà festeggiato. Vi ...

Roma - Di Francesco : 'Mi piace avere dubbi di formazione. Pastore e Cristante possono giocare dal 1'' : Prima conferenza stampa di Eusebio Di Francesco alla vigilia di Torino Roma: Le differenze rispetto a 12 mesi fa 'Sono cambiate tante cose, sono contento di aver confermato la mia permanenza, vogliamo ...

Roma - Cristante : “messo in difficoltà il Barcellona” : “Il Barcellona e’ una squadra che mette sempre in difficolta’ l’avversario, ma quando abbiamo preso le misure siamo riusciti a muoverci bene e a creargli problemi”. Questa l’analisi di Bryan Cristante dopo la vittoria della Roma che si e’ imposta per 4-2 sui catalani nella seconda gara dell’International Champoions Cup. “La squadra ha tanti giocatori nuovi, ci stiamo iniziando a ...

Video/ Barcellona Roma (2-4) : highlights e gol. Cristante Man of the Match (ICC 2018) : Video Barcellona Roma (risultato finale 2-4): highlights e gol della partita, amichevole giocata per l'International Champions cup 2018. Perotti chiude il Match su rigore.(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 11:28:00 GMT)

ARLINGTON, USA, - ' Il Barcellona e' una squadra che mette sempre in difficolta' l'avversario, ma quando abbiamo preso le misure siamo riusciti a muoverci bene e a creargli problemi '.Questa l'analisi

Roma - Cristante : “ho scelto questo club per il progetto” : “Ho scelto Roma per la sua storia e perchè ha un bel progetto, un bell’allenatore ed è ciò che mi piace di più. L’anno scorso ho realizzato 12 gol, e’ stata un’ottima stagione in fase realizzativa. Speriamo di ripeterci quest’anno. Il gol piu’ bello della scorsa stagione? Quello alla Juventus. Un pareggio con la Juve nei minuti finali e’ sempre bello”. A dirlo il nuovo centrocampista ...

SAN DIEGO, USA, - 'Ho scelto Roma per la sua storia e perché ha un bel progetto, un bell'allenatore ed è ciò che mi piace di più. L'anno scorso ho realizzato 12 gol, è stata un'ottima stagione in fase

Roma - Cristante : 'Di Francesco ha una cultura del gioco europea' : Bryan Cristante , centrocampista della Roma , ha parlato ai microfoni di Sky Sport dal ritiro americano di Boston: 'Il mister ci dice come vuole che giochiamo e piano piano lo stiamo facendo. Vogliamo arrivare pronti ad agosto alla prima di campionato. Di Francesco ha la ...

Roma-Avellino - posticipata di 10' : Cristante e Kluivert titolari - Pastore in panchina. La Diretta alle ore 19 - 10 : LA CRONACA LE FORMAZIONI ROMA , 4-3-3, : Mirante; Karsdorp, Manolas, Marcano, Santon; Cristante, De Rossi, Strootman; El Shaarawy, Dzeko, Kluivert. A disposizione: Fuzato, Greco, Cardinali, Bianda, ...

Roma-Avellino : Cristante e Kluivert titolari - Pastore in panchina. La Diretta da Frosinone alle ore 19 : LA CRONACA LE FORMAZIONI ROMA, 4-3-3, : Mirante; Karsdorp, Manolas, Marcano, Santon; Cristante, De Rossi, Strootman; El Shaarawy, Dzeko, Kluivert. A disposizione: Fuzato, Greco, Cardinali, Bianda, ...

Roma - Baldissoni : "Lavoriamo per competere". Cristante : "Nessuna paura" : Da una parte la squadra, che stamattina ha faticato sotto al sole per i Mapei Test. Dall'altra la società, che ha presentato un nuovo sponsor , 'La Molisana', e tramite il direttore generale, ...

Serie A Roma - Cristante : «Abituato al gioco di Di Francesco - mi trovo bene» : Roma - Il nuovo centrocampista della Roma , Bryan Cristante , ha parlato ai microfoni del club giallorosso. Quando si trasferì al Benfica dal Milan , su di lui gravava l'etichetta di giovane talento ...