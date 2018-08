Roma | c’è un’offerta per Strootman che arriva da Marsiglia | possibile cessione a sorpresa

Nuoto - Europei 2018. Gregorio Paltrinieri : “Romanchuk era più forte - perdere mi scoccia. Per le Olimpiadi c’è tempo” : Gregorio Paltrinieri non è riuscito ad andare oltre la medaglia d’argento sugli 800 metri stile libero agli Europei 2018. Il carpigiano, non in perfette condizioni fisiche durante questa rassegna continentale, voleva riscattarsi della delusione maturata sui 1500 dove si è dovuto consolare col bronzo ma oggi il Campione Olimpico è stato battuto da un coriaceo Romanchuk che è parso più forte. L’allievo di Stefano Morini si mette al ...

C’era una volta Roma.. ERCOLE E LICA : ERCOLE impazzisce di dolore dopo aver indossato la camicia che Nesso, il centauro suo nemico, gli fa indossare per mano di LICA. Ci troviamo nella Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma e la spettacolare opera di Canova, mostra un atto di violenza mitologica perfettamente rappresentata da un ERCOLE nell’atto di sollevare un piede dello sfortunato ragazzo, il quale, terrorizzato, oppone resistenza aggrappandosi invano, un attimo prima di ...

Nucleare europeo in crisi - l’aiuto arriva dalla Cina : centrali in Romania e Bulgaria - ma c’è l’incognita sicurezza : L’intervento della Cina renderà possibile la costruzione dell’impianto di Belene, nel nord della Bulgaria, una delle centrali nucleari più grandi di tutta l’Europa orientale. dalla tecnologia sovietica e in un luogo considerato sensibile a eventi sismici, il progetto mira a rendere il paese più indipendente a livello energetico dalla Russia. Anche la Romania ha nel 2013 siglato un accordo con l’industria cinese e si appresta nel breve a varare ...

Serie A - calendario : Ronaldo debutta con il Chievo. Alla 7^ giornata c’è Juve-Napoli e derby Roma-Lazio - alla 9^ Inter-Milan : Cristiano Ronaldo debutta in Serie A al Bentegodi di Verona. I campioni d’Italia della Juventus infatti giocheranno la prima di campionato contro il Chievo. La giornata in programma il 19 agosto offre poi subito uno scontro diretto: Lazio-Napoli. La Roma affronta il Torino in trasferta, l’Inter andrà a Sassuolo mentre il Milan ospiterà il Genoa. Inizio difficile per per Lazio e Napoli che alla seconda giornata trovano rispettivamente la ...

Bimba rom ferita a Roma : c’è un indagato Ha sparato dal balcone. «Un incidente» : Un italiano di 50 anni è indagato dalla Procura per lesioni gravissime in relazione al ferimento di una piccola di 15 mesi raggiunta alla schiena da un colpo d'arma da fuoco

Roma - che beffa : il Bordeaux blocca Malcom - ora c’è il Barcellona : Bordeaux blocca Malcom- Un affare praticamente chiuso, ma che ora potrebbe saltare in maniera netta e improvvisa. La Roma respira aria di beffa per quel che riguarda la trattativa Malcom. L’esterno offensivo del Bordeaux, promesso sposo della Roma, sarebbe stato bloccato prima della partenza per la capitale. Un volo cancellato, visite mediche saltate. Dietro questo […] L'articolo Roma, che beffa: il Bordeaux blocca Malcom, ora ...

Eurobasket Roma : C’è Luca Di Chiara : Roma – Annunciato il Capo-Allenatore, si delinea ulteriormente lo staff della Leonis Roma: c’è Luca Di Chiara, per il terzo anno consecutivo nelle fila della società di Via dell’Arcadia, come Assistente Allenatore, e torna in prima squadra Damiano Pilot nel ruolo di Secondo Assistente. Si ricrea, dunque, il duo che si era seduto sulla panchina della Leonis durante il primo anno di Serie A2. Di Chiara è pronto, come detto, ad iniziare ...

C’ERA UNA VOLTA Roma… Piazza Navona : La consuetudine era allagare la grande Piazza per permettere al popolo di rifrescarsi durante la calura estiva. Ci troviamo all’ epoca storica risalente al papato di Innocenzo X e la Piazza della quale stiamo parlando è la bellissima Piazza Navona. Una delle più celebri piazze romane, venne costruita dall’imperatore Domiziano nel 86 d.C. nascendo come stadio ed esclusivamente adibito alla realizzazione di attività sportivo-agonistiche ...

‘Contemporaneamente Roma’ : C’è tempo fino al 31 luglio per inviare proposte : Roma – Pubblicato online sul sito del Comune di Roma l’avviso pubblico della terza edizione di “Contemporaneamente Roma” (https://www.comune. roma.it/web/it/bando-concorso. page?contentId=BEC156630). Gli operatori culturali avranno tempo fino al prossimo 31 luglio per inviare le proposte. La manifestazione, che l’Amministrazione capitolina per il terzo anno consecutivo dedica alla produzione contemporanea, si svilupperà dal 5 ottobre ...

Nella notte c’è stato un incendio negli studi cinematografici di Cinecittà - nel set a tema “Antica Roma” : Nella notte tra il 6 e il 7 luglio c’è stato un incendio negli studi cinematografici di Cinecittà, a Roma. A prendere fuoco sono stati tre capannoni adibiti a deposito delle scenografie e l’incendio ha distrutto parte del set di The post Nella notte c’è stato un incendio negli studi cinematografici di Cinecittà, nel set a tema “Antica Roma” appeared first on Il Post.

Roma - Pellegrini : “per lo scudetto c’è da lavorare” : Lorenzo Pellegrini è pronto a iniziare il secondo anno con la Roma, dopo il positivo esordio nella scorsa stagione, puntando ad un ruolo da protagonista nonostante la concorrenza sia aumentata in mezzo al campo con i nuovi arrivi. “Andare via? No, ho voglia di rimanere. So che sono stati presi tanti giocatori, come Pastore che farà la mezzala. Alla fine penso a me stesso e credo che se continuerò a migliorarmi tutti troveremo il ...

Ziyech alla Roma/ Frenata giallorossa : l’accordo da 30 milioni con l'Ajax non c’è ancora : Ziyech alla Roma, Frenata giallorossa: l’accordo da 30 milioni con l'Ajax non c’è ancora, i motivi di questo rallentamento dopo l'annuncio dal Marocco(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 10:40:00 GMT)

Roma - sfuma Berardi ma c’è Ziyech : la situazione : Ziyech in arrivo a Roma, il club giallorosso ha deciso di accontentare le richieste di mister Di Francesco per l’attacco La Roma vuole accontentare a tutti i costi il suo tecnico Di Francesco, il quale ha chiesto a gran voce un esterno offensivo di piede mancino che possa alternarsi con Under. Il club giallorosso, dopo un lungo corteggiamento, ha deciso di lasciare definitivamente la pista Berardi, anche a causa delle parole del ...