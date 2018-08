Roger Federer | Spero che non venga mai introdotto il coaching nell' ATP

Sincerità o pretattica? Roger Federer ammette : “ecco perchè non sono favorito per gli US Open” : Dopo la sconfitta a Cincinnati, Roger Federer non crede di essere il favorito per il successo agli US Open: il ‘Re’ è sincero o si tratta solo di pretattica? La sconfitta di Cincinnati ha minato le certezze di Roger Federer o si tratta solo di pretattica? Le dichiarazioni fatte dallo svizzero ad una settimana dagli US Open hanno messo in allarme i fan: Federer si è tolto dal lotto dei favoriti, ponendosi un gradino più in basso ...

US Open 2018 - Roger Federer per ritrovarsi dopo una stagione su erba al di sotto delle aspettative : Per Roger Federer, la prossima edizione degli US Open sarà la diciottesima nella quale sarà in gara nel tabellone principale (ce n’è una diciannovesima in cui perse al secondo turno delle qualificazioni dal connazionale Ivo Heuberger: era il 1999). Sui campi dello USTA Billie Jean King National Tennis Center lo svizzero ha vinto il torneo per cinque volte consecutive, dal 2004 al 2008, battendo cinque avversari diversi (Hewitt, Agassi, ...

Roger Federer sostiene i giocatori gay : 'Dichiararsi ti fa sentire meglio' : A Cincinnati è stato chiesto a Roger Federer perché non ci fosse un giocatore apertamente gay nel circuito maschile e se il mondo ATP sia un posto sicuro per questo tipo di confessioni. ' Si, penso ...

Roger Federer : 'Il rapporto con i miei genitori è sempre rimasto lo stesso' : L'ex numero uno al mondo ha parlato anche della grande prestazione dell'amico Tiger Woods al PGA Championship. Alla domanda circa un ipotetico parallelismo con il golfista americano, Roger ha ...

Tennis - Masters 1000 Cincinnati 2018 : Novak Djokovic sfata il tabù e supera in Finale Roger Federer in due set : Novak Djokovic (n.10 ATP) conquista il suo primo titolo nel Masters 1000 di Cincinnati e chiude il cerchio in Finale contro Roger Federer (n.2 del mondo), che nei tre precedenti lo aveva sempre battuto. Stavolta è stato il serbo ad imporre la propria legge, aggiudicandosi con relativa facilità questo atto conclusivo sul cemento dello Stato dell’Ohio (6-4 6-4) in 1 ora e 25 minuti di partita. Djokovic, con questo successo, porta a casa ...

DIRETTA/ Atp Cincinnati 2018 finale Djokovic Federer streaming video e tv (live 6-4; 2-3) : Roger è in partita : DIRETTA Atp Cincinnati 2018, finale Djokovic Federer streaming video e tv: i due campioni tornano a sfidarsi nell'ultimo atto del torneo Master 1000 in Ohio, il bilancio è 23-22 per il serbo(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 23:45:00 GMT)

Mary Carrillo su Roger Federer : 'Lui vuole piacere' : Ciò che è veramente divertente e che è molte persone che sono in TV sono incoraggiate a non fare politica su Twitter. Ed è tutto ciò che fa Martina , Navratilova, . È favoloso. Se vuoi conoscere il ...

Roger Federer-Novak Djokovic - ATP Finale Masters 1000 Cincinnati : data - programma - orario d'inizio e tv : DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Foto: action sports / Shutterstock.com

Roger Federer-Novak Djokovic - ATP Finale Masters 1000 Cincinnati : data - programma - orario d’inizio e tv : Roger Federer e Novak Djokovic si sfideranno nella Finale dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati. Oggi domenica 19 agosto andrà in scena un atto conclusivo davvero pirotecnico sul cemento statunitense, una sfida imperdibile tra due grandi stelle del massimo circuito tennistico: il Maestro è tornato dopo un periodo di assenza e ha subito fatto la differenza, Nole ha trionfato a Wimbledon e ora va a caccia di conferme sul suo ritorno ai massimi ...

Tennis - Masters 1000 Cincinnati 2018 : Roger Federer vola in finale. David Goffin si ritira nel secondo set : Missione compiuta per Roger Federer. Lo svizzero (n.2 del ranking ATP) supera in semifinale il n.11 del mondo del mondo David Goffin e conquista l’ottava qualificazione all’atto conclusivo a Cincinnati (Stati Uniti), dove non ha mai perso, affrontando per la 46esima volta in carriera il serbo Novak Djokovic. Si tratta della quarta volta nella quale questi due giocatori si affrontano nella finale del torneo americano e nei tre ...

Roger Federer e la nuova racchetta : 'Mi sono ispirato a quella della Graf' : Nel corso della sua intervista, l'attuale numero due del mondo ha poi ricordato l'epoca in cui ha provato a passare dalla racchetta da 90 pollici a quella da 97 nel 2013, uno degli anni più duri per ...

Il servizio di Roger Federer è perfetto : fa centro nella telecamera : Roger Federer durante il match di esordio nel Masters 1000 di Cincinnati, contro il tedesco Peter Goyowczyk, ha centrato la telecamera situata vicino ai teloni con un potente servizio in slice ...

Roger FEDERER/ L’imbattibile dio del tennis dal braccio magico : ROGER FEDERER è il miglior sportivo di sempre. Certamente il tennista in attività che ha avuto tanto rivali, ma che continua a risultare vincitore. CARLO CATTANEO(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 09:28:00 GMT)

Roger Federer : 'Aggiungere più partite al meglio dei cinque set' : ... Federer ha aggiunto: ' In allenamento se fai un doppio fallo, non succede niente, non è la fine del mondo. In partita, se lo commetti perdi il punto. Poi ti iniziano a passare per la testa pensieri ...