Rimini | bagnino libera meduse in mare | bagnante lo prende a badilate

(Di venerdì 24 agosto 2018) Hato in acqua alcunepescate poco prima da un ragazzino e, per tutta risposta si è preso una badilata in testa da unpadre del bambino. E' successo ad unsulla spiaggia di Viserba, frazione balneare a nord di. La vicenda, accaduta nei giorni scorsi, è stata resa nota dalla stampa locale e ripresa da diversi quotidiani nazionali. Il diverbio e l'aggressione Quando ildella frequentata spiaggia VIDEO riminese di Viserba ha visto un ragazzino con un secchiello pieno disi è avvicinato e gli ha spiegato che su quel tratto di costa è vietato pescare ed uccidere lee che, dunque, avrebbe dovuto rimetterle in acqua. Mentre l'addetto al salvataggio stava perre inle, però, è intervenuto il padre del bambino, un trentasettenne romagnolo che, in malo modo, gli avrebbe intimato di farsi gli affari suoi. In ...