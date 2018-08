Rignano rinnega Renzi | nel suo paese non lo invitano alla Festa

ilgiornale

(Di venerdì 24 agosto 2018) Dopo Firenze e Maria Elena Boschi, ora tocca a Matteosuadell"Unità della cittadella dove il giovane Matteo ha mosso i primi passi, infatti, tra gli invitati ufficiali non c"è il più famoso concittadino. Non parlerà ufficialmente, magari farà una "capatina", un salto veloce. Ma niente fanfare né canti.Nei giorni scorsi aveva fatto notizia l"esclusione dell"ex ministro Boschi dlista degli invitatidell"Unità nella città fiorentina. In quel caso il "motivo" fu la decisione dellaana di ferro di iscriversi nella sezione di Bolzano, lì dove è poi stata candidata (o paracadutata?) per le elezioni politiche.Nel caso diil discorso è un po" diverso. Ainfatti il Pd ha subito una storica sconfitta alle ultime elezioni e la cittadina è stata investita dall"indagine sul caso Consip, sul papà Tiziano e tutto il resto. Fatto sta ...