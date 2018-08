RIFORMA PENSIONI 2018 Quota 100 | ma non per tutti | il Governo ci sta pensando ultime

RIFORMA PENSIONI 2018/ Tripiedi (M5s) : gli assegni d'oro non sono salvi (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018 , ultime notizie. Tripiedi (M5s) : gli assegni d'oro non sono salvi . Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 23 agosto(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 14:59:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI e taglio agli assegni : pericolo di ricalcolo retroattivo : Le ultime novita' sulle pensioni ad oggi 23 agosto 2018 vedono arrivare una nuova richiesta di chiarimento alla maggioranza in merito alla linea che intendera' re per approvare il taglio agli assegni più elevati [VIDEO]. L'opposizione continua infatti ad esprimere i propri dubbi circa i rischi connessi ad un intervento retroattivo sulle pensioni, sia che il ricalcolo venga eto in base ai contributi versati o sull'eta' di uscita dal lavoro. Nel ...