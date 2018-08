RETROSCENA Caos migranti | pronto un governo tecnico con l' aiuto di Berlusconi

ilsussidiario

: The Sun – Manchester United nel caos: è scontro totale tra Mourinho e Pogba. I retroscena del dialogo della rottura - infoitsport : The Sun – Manchester United nel caos: è scontro totale tra Mourinho e Pogba. I retroscena del dialogo della rottura - passione_inter : The Sun - Manchester United nel caos: è rottura tra Mourinho e Pogba. I retroscena del dialogo della rottura - -

(Di venerdì 24 agosto 2018) Gianni Letta è in costante contatto con il colle più alto. Forza Italia garantirebbe l'appoggi a Salvini per poi sfilarsi all'ultimo. D'accordo col Quirinale. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 06:01:00 GMT)SPILLO/e spread, le trame dei giornali per rimettere insieme M5s e Pd, di G. CreditCONCESSIONE AUTOSTRADE/ Gli equivoci da evitare sulla nazionalizzazione, di P. Annoni