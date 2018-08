Razzismo e migranti | denunciato Matteo Salvini

A Partinico nuovo episodio di Razzismo. insulti e botte a migranti minorenni : Si trovavano sulla spiaggia di Ciammarita alla viglia di Ferragosto quando sono stati aggrediti da un decina di giovani del posto -

Migranti : Aramburu - Razzismo fondato su ignoranza ma non possiamo accogliere tutti (2) : (AdnKronos) - Parlando del fenomeno dell'immigrazione in Germania, Fernando Aramburu dice: "Due anni fa la Germania ha accolto 1,2 milioni di profughi ma questa vicenda è stata gestita male, perché la Germania non è riuscita a raggiungere buoni accordi con i paesi vicini e ha fatto entrare in massa

Migranti - 700 attacchi contro centri di rifugiati in Germania nel 2018 : "Razzismo intollerabile" : Aggressioni, incendi dolosi, vandalismi. Numeri in calo rispetto al 2017, ma "indicano una situazione intollerabile di...

Violenza contro i migranti - non è solo Razzismo : «Il vero problema è l'emulazione» : Negli ultimi sei anni i crimini d’odio sono aumentati esponenzialmente. Trentatré solo negli ultimi due mesi. Insulti, botte e spari contro immigrati e italiani di origini straniere sono all’ordine del giorno. Luigi Manconi: «Non è una cospirazione bianca, né raptus. Ma l’intimidazione contro l’altro è ormai un’attività domestica» "Hanno aizzato un cane contro un ambulante sulla spiaggia. E tutti applaudivano e ridevano" " «Non si affitta agli ...

MIGRANTI E Razzismo/ Il cuore e l'educazione valgono più di politica e 'prediche' : Si parla ancora di emergenza RAZZISMO e continuano a far notizia i viaggi di MIGRANTI verso il nostro Paese. Cosa può fare la politica? E noi?.

MIGRANTI E Razzismo/ Il cuore e l'educazione valgono più di politica e "prediche" : Si parla ancora di emergenza RAZZISMO e continuano a far notizia i viaggi di MIGRANTI verso il nostro Paese. Cosa può fare la politica? E noi? RENATO FARINA(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 06:01:00 GMT)GIOVANI, MIGRANTI, RAZZISMO/ Quelle domande che giornali (e social) non vedonoDOPO CHARLIE GARD/ Il passo avanti verso l’eutanasia dell’Inghilterra (e dell’Italia), di P. Binetti

GIOVANI - MIGRANTI - Razzismo/ Quelle domande che giornali - e social - non vedono : La questione MIGRANTI interroga anche alcuni studenti universitari, che hanno ascoltato la storia di Frank e Uwa, due ragazzi nigeriani.