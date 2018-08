Rapiscono figlia malata | coppia livornese arrestata in Francia La bimba era stata

Rapiscono la figlia di 5 mesi malata e fuggono in Francia : arrestati : Rapiscono la figlia di 5 mesi malata e fuggono in Francia: arrestati La bimba era affetta da una grave patologia e si sarebbe dovuta operare al Meyer di Firenze. I genitori sono accusati di sequestro di persona, tentate lesioni aggravate e trattenimento di minore all'estero Parole chiave: ...

Rapiscono la figlia di 5 mesi malata e fuggono in Francia : arrestati - : La bimba era affetta da una grave patologia e si sarebbe dovuta operare al Meyer di Firenze. I genitori sono accusati di sequestro di persona, tentate lesioni aggravate e trattenimento di minore all'...

Rapiscono figlia di 5 mesi malata - arrestati in Francia : Livorno, 24 ago. (AdnKronos) - Due coniugi sono stati arrestati in Francia, in ottemperanza ad un mandato di arresto europeo emesso dal gip di Livorno, per sequestro di persona, tentate lesioni aggravate, sottrazione e trattenimento di minore all’estero. Reati, in concorso tra loro, a danno della lo

Rapiscono figlia di 5 mesi malata - arrestati in Francia : Due coniugi sono stati arrestati in Francia, in ottemperanza ad un mandato di arresto europeo emesso dal gip di Livorno, per sequestro di persona, tentate lesioni aggravate, sottrazione e ...

Livorno - Rapiscono figlia malata di 5 mesi : coppia presa in Francia : Un mandato di arresto europeo, emesso dal tribunale di Livorno, ha permesso fortunatamente di intercettarli in Francia.Si tratta di una coppia di genitori, in fuga dopo aver rapito la loro bimba di 5 mesi di cui avevano perso l"affidamento e che doveva essere, tra l"altro, sottoposta ad un delicatissimo intervento chirurgico.Bisogna riavvolgere il nastro fino al 13 luglio per comprendere al meglio gli eventi. Quel giorno, a causa di una ...

Rapiscono figlia di 5 mesi malata - arrestati in Francia : Due coniugi sono stati arrestati in Francia, in ottemperanza ad un mandato di arresto europeo emesso dal gip di Livorno, per sequestro di persona, tentate lesioni aggravate, sottrazione e trattenimento di minore all’estero. Reati, in concorso tra loro, a danno della loro figlia di 5 mesi. La bambina, affetta da grave patologia per la quale era stato programmato un urgente e delicato intervento chirurgico presso l’ospedale pediatrico Meyer di ...

Rapiscono figlia malata - arrestati : 15.33 Sequestro di persona, tentate lesioni aggravate e trattenimento di minore all'estero. Con queste accuse sono stati arrestati in Francia due coniugi residenti nel Livornese fuggiti con la loro bambina di 5 mesi. La piccola è affetta da una grave patologia per la quale era stato già programmato un intervento chirurgico urgente al Meyer di Firenze. L'indagine era scattata dopo la denuncia della nonna. La bambina è attualmente affidata ai ...

Rapiscono la figlia di 5 mesi malata e fuggono in Francia : la bimba doveva operarsi. Arrestata coppia di livornesi : Sequestro di persona, tentate lesioni aggravate e trattenimento di minore all'estero, in concorso: queste le accuse che hanno portato in carcere, in Francia, due coniugi residenti nel Livornese fuggiti con la loro figlia di 5 mesi, affetta da grave patologia e per la quale era stato programmato un urgente e delicato intervento chirurgico all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. La bimba era affidata ai servizi sociali. Le indagini scattate dopo ...

Rapiscono la figlia malata e fuggono : la nonna li denuncia e li fa arrestare : Il 24 luglio la bambina avrebbe dovuto sottoporsi ad un delicato intervento all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. I due...