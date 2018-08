meteoweb.eu

: Rapiscono figlia malata, coppia arrestata in Francia - Agenzia_Ansa : Rapiscono figlia malata, coppia arrestata in Francia - italianaradio1 : Pubblicato il: 24/08/2018 15:33 Due coniugi sono stati arrestati in Francia, in ottemperanza ad un mandato di arres… - italianaradio1 : Rapiscono figlia di 5 mesi malata, arrestati in Francia -

(Di venerdì 24 agosto 2018) Due coniugi sono statiin, in ottemperanza ad un mandato di arresto europeo emesso dal gip di Livorno, per sequestro di persona, tentate lesioni aggravate, sottrazione e trattenimento di minore all’estero. Reati, in concorso tra loro, a danno della lorodi 5. La bambina, affetta da grave patologia per la quale era stato programmato un urgente e delicato intervento chirurgico presso l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, era stata affidata ai servizi sociali dal Tribunale per i Minorenni di Firenze intervenuto per tutelare il suo stato di salute. Il procedimento era partito proprio da una segnalazione del Tribunale per i Minorenni e dalla denuncia della scomparsa della bambina fatta dalla nonna. I due sono stati bloccati a Asnières-sur-Seine, nella regione dell’Île-de-France, dal personale del locale commissariato della polizia nazionale francese in ...