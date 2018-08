Rally di Casciana Terme | si scaldano i motori

Auto - tutto pronto per il 36°Rally di Casciana Terme : invariato il percorso : Il percorso è pressoché invariato rispetto all’edizione 2017: sono previste due prove speciali, la “Chianni” di Km. 5,600 e la “Gulfi” di Km. 7,00 Procede spedito verso l’obiettivo, il lavoro di Laserprom 015, per l’organizzazione il 36°Rally di Casciana Terme, competizione che ha scritto negli anni passati alcune delle più belle pagine di questo sport, prevista in calendario per il 22 e 23 settembre. La nuova organizzazione in questi mesi ...