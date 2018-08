Rai 2 si accende sulla Serie B : stasera in diretta l’anticipo Brescia-Perugia - dal 15 settembre «B come Sabato» : Gabriele Corsi Dopo l’esordio della Serie A, tocca alla Serie B dare il via alla stagione 2018/19. La novità è che sarà DAZN, la piattaforma digitale di Perform, a garantire tutte le partite del campionato cadetto. Ma non solo: l’anticipo del venerdì sera – come vi avevamo già scritto qui – sarà trasmesso anche in chiaro dalla Rai. Si parte con Brescia-Perugia. Serie B 2018/19: Brescia-Perugia in diretta su Rai 2 Il ...

Accendete i motori : F1 2018 riceve l'ultimo tRailer di gameplay a pochi giorni dal lancio : F1 2018 è in arrivo su PC, PS4 e Xbox One tra circa una settimana, il prossimo 24 agosto, e per placare l'hype dei fan (o accenderlo?) Codemasters ha pubblicato oggi un nuovo trailer di gameplay, che offre un'ulteriore chance di dare un'occhiata all'esperienza di cui potremo essere protagonisti nel gioco.Il nuovo trailer mostra come il mondo della F1 sia stato trasformato in maniera più fedele possibile in un videogioco, e Lee Mather, director ...

Si riaccende il risiko delle torri. Al via dossier EI Towers-Rai Way : L' OPA su EI Towers lanciata da F2i e Mediaset ha riacceso il risiko delle torri e la Borsa sembra averci creduto. Tanto che le azioni EI Towers hanno messo a segno una performance a doppia cifra ...