Raggi | Abbiamo rimosso un materasso Palazzo | tutto il peggio della settimana

Napoli - Ancelotti : "Vigilia emozionante. Il mercato? Abbiamo Raggiunto i nostri obiettivi" : A poche ore dal debutto in casa della Lazio, il tecnico di Reggiolo non nasconde qualche dubbio di formazione: ''Sono felice di averne, significa che tutti meritano di giocare''

Sgombero camping River - contestati Salvini E Raggi/ Ultime notizie - i rom : “Abbiamo paura - dove andiamo?” : Sgombero camping River, protesta dei rom nel campo liberato da Raggi e Salvini: Ultime notizie, trovate refurtive e macchine di lusso. Caos per sentenza Corte Ue(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 14:59:00 GMT)

Dazi - incontro alla Casa Bianca. Trump : “Nuova fase dei rapporti Usa-Ue”. Juncker : “Abbiamo Raggiunto un accordo” : “Volevo raggiungere un accordo oggi e lo abbiamo fatto. La volontà è di arrivare a zero tariffe sui beni industriali”. È l’annuncio del presidente della commissione Ue, Jean Claude Juncker, al termine dell’incontro sui Dazi commerciali con il presidente americano, Donald Trump, che dal canto suo ha rilanciato: “Oggi è un grande giorno, abbiamo lanciato una nuova fase dei rapporti tra Usa e Ue”. “Ci siamo ...

Raggi : censimento rom? Lo abbiamo fatto : 17.31 "abbiamo fatto il censimento dei rom. abbiamo fatto delle mappature sociosanitarie per capire chi è nei campi e in quali condizioni". Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Il Comune -prosegue- ha già messo in atto una serie di misure che servono a capire cosa può fare ciascuna persona presente nel campo. Per le più fragili è stato già previsto un sistema di accoglienza".

Raggi : censimento Rom? lo abbiamo già fatto : Roma – “Noi lo abbiamo gia’ fatto, abbiamo fatto delle mappature sociosanitarie per capire chi e’ nei campi, in quali condizioni e’. Anche perche’ il Comune ha gia’ messo in atto tutta una serie di misure che servono per capire che cosa puo’ fare ciascuna delle persone presenti nel campo e chiaramente per le persone piu’ fragili e’ gia’ stato previsto il sistema ...

Terremoto Centro Italia - nonna Peppina in ospedale : la figlia - “abbiamo ancora bisogno del tuo coRaggio” : “Forza mamma. Abbiamo ancora bisogno del tuo coraggio. L’affetto per te che in tanti mi stanno testimoniando invitandomi ad abbracciarti forte è molto più grande dello squallore di chi ha creduto che un’esile donna di novantasei anni fosse terreno agevole per esercizi di prepotenza. Torneremo a San Martino. Te lo prometto“: questo il post pubblicato su Facebook da Agata Turchetti, una delle figlie di Giuseppa Fattori, ...

Il sindaco Zaccaria sul nuovo gruppo "Uniti per Fasano" : «Se abbiamo gli stessi obiettivi - Raggiungiamoli insieme» : ...questi giorni - sottolinea il primo cittadino - si parla della recente costituzione del gruppo consiliare 'Uniti per Fasano' e del potenziale ingresso dei suoi consiglieri nella maggioranza politica ...

ANTONELLA E FRANCESCO - C'È POSTA PER TE / "Se abbiamo Raggiunto la serenità è anche grazie a Maria De Filippi" : ANTONELLA e FRANCESCO: la coppia di C'è POSTA per te si è sposata qualche giorno fa ed è in attesa del primo figlio. Le dichiarazioni al settimanale Nuovo.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 09:20:00 GMT)

Thailandia - ragazzi bloccati nella grotta : “Abbiamo solo 3-4 giorni di tempo - il tubo dell’ossigeno non li ha ancora Raggiunti” : Continuano le attese e i tentativi per salvare i 13 ragazzi intrappolati dal 23 giugno con il loro allenatore nella caverna di Tham Luang. Il tempo stringe, ci sono solo 3-4 giorni per salvarli prima che l’ossigeno crei problemi e che le piogge ritornino incessanti. Lo hanno riferito le autorità thailandesi, che ora si concentreranno sulle precauzioni da prendere per ridurre i rischi dell’operazione di salvataggio, fino a quando le ...

Longevità : per la scienza non abbiamo ancora Raggiunto il limite : Secondo uno studio italiano, dopo una certa età la curva della mortalità si appiattisce. E nel 2030 le più longeve saranno le donne nate in Sud Corea

Se c’è un limite alla durata massima della vita umana - non lo abbiamo ancora Raggiunto : L’aspettativa di vita della specie umana continua stabilmente ad aumentare da decenni. E non a caso, la scienza ha iniziato a chiedersi se la longevità umana sia destinata ad allungarsi indefinitamente, o se invece, prima o poi, ci troveremo piuttosto a sbattere contro un qualche limite biologico che impone una durata massima alla nostra esistenza. Risposte definitive, per ora, non ce ne sono. Ma gli studi continuano, e un nuovo importante ...