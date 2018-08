Quinta notte sulla nave in porto Interrogatori dei pm al Viminale

Meteo : “notte tropicale” in Alto Adige - è la Quinta e non sarà l’ultima : Caldo in Alto Adige: a Bolzano e nella Bassa Atesina la notte appena trascorsa è stata una “notte tropicale“, in quanto le temperature non sono scese sotto i 20°C. Il Meteorologo provinciale Dieter Peterlin ha spiegato che si è trattato della quinta notte tropicale di questa estate, e che nel corso della settimana se ne aggiungeranno altre. Oggi la massima dovrebbe essere di 35°C, mentre nei prossimi giorni sono attesi picchi di ...