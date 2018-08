Questione 4G lento con Iliad Italia | nuovi problemi a causa del boom di attivazioni?

optimaitalia

: Questione 4G lento con #IliadItalia: nuovi problemi a causa del boom di attivazioni? - OptiMagazine : Questione 4G lento con #IliadItalia: nuovi problemi a causa del boom di attivazioni? - docfra22 : @jenzohotmailit1 Se gli animali vengono macellati in modo idoneo nn soffrono...gli animali in questione vengono sgo… - KwisatzHaderac0 : RT @Joker__Reloaded: @parapiglia72 in Italia il sistema esiste e funziona parzialmente comunque è lento e macchinoso. Spesso devi aspettare… -

(Di venerdì 24 agosto 2018) Ci sono ancora alcunipiuttosto diffusi per tutti coloro che hanno deciso di puntare suin queste settimane. La nuova compagnia telefonica è indubbiamente promettente, soprattutto in relazione ai bassi costi imposti alla propria utenza, ma alcune anomalie in questi primi mesi di vita sembrano essere quasi fisiologiche. Oltre allariguardante i ritardi con cui si concretizza la portabilità da alcuni operatori, in primis Vodafone (come vi abbiamo riportato di recente), c'è anche un altro aspetto da tener presente.Laodierna riguarda le performance della linea. Andando più nello specifico, molti utenti stanno segnalando che, nonostante l'apparizione del simbolo 4G, la connessione sia lentissima. Il disagio si avverte soprattutto collegandosi ad app come Facebook, che per loro natura scaricano in automatico grossi quantitativi di dati, ma in generale ...