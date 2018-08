Qualificazioni Us Open | Travaglia e Gaio nel main draw! Fuori Sonego e Giustino

Tennis - Qualificazioni maschili US Open 2018 : Stefano Travaglia entra nel tabellone principale - non ce la fa Lorenzo Giustino : Sale a sei il numero degli azzurri nel tabellone principale degli US Open di Tennis: Stefano Travaglia supera il dominicano Victor Estrella e guadagna il pass per il main draw. L’italiano, testa di serie numero 26 del tabellone cadetto, si impone per 6-4 6-0. Non ce la fa invece Lorenzo Giustino, superato dall’austriaco Dennis Novak, numero 25, per 7-5 6-4. Travaglia nel primo set, dopo non aver sfruttato tre break point consecutivi ...

Qualificazioni US Open – Martina Trevisan si ferma ad un passo dal main draw : l’azzurra ko contro Deichmann : Martina Trevisan fallisce l’accesso al main draw WTA degli US Open: la tennista azzurra sconfitta dalla Diechmann nell’ultimo turno di Qualificazioni Il sogno di Martina Trevisan di entrare nel tabellone principale degli US Open si è fermato ad un passo dal main draw. La tennista azzurra è stata sconfitta nell’ultimo turno di qualificazione da Kathinka Deichmann, numero 166 del ranking mondiale femminile. Martina Trevisan (177 WTA), si è ...

Tennis - Qualificazioni femminili US Open 2018 : Martina Trevisan fallisce l’ingresso nel main draw : Sarà Camila Giorgi l’unica azzurra al via del tabellone principale femminile degli US Open: l’ultima azzurra in gara nelle qualificazioni, Martina Trevisan, viene superata oggi nel terzo ed ultimo turno dalla Tennista del Liechtenstein Kathinka von Deichmann con il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e ventisei minuti di gioco. Nel primo set l’azzurra annulla una palla break in avvio, poi spreca due occasioni per allungare, ...

Qualificazioni Us Open : restano 4 italiani in corsa - il punto : Us Open alle porte, le Qualificazioni al torneo sul cemento americano, vedono ancora impegnati 4 italiani sui 14 inizialmente in tabellone Sono quattro i tennisti italiani che hanno raggiunto il terzo e ultimo turno delle Qualificazioni maschili degli Us Open sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. Si tratta di Lorenzo Sonego, decima testa di serie delle Qualificazioni, Federico Gaio, Stefano Travaglia (n.26) e Lorenzo ...

US Open 2018 - Qualificazioni : quattro azzurri si giocano il pass per il tabellone principale : Sono quattro i tennisti italiani che hanno raggiunto il terzo e ultimo turno delle qualificazioni maschili degli US Open , quarto ed ultimo Slam della stagione che comincia lunedì 27 agosto sui campi ...

Tennis - Qualificazioni US Open : i risultati di giovedì 23 agosto. Poker azzurro al turno decisivo : Sono quattro i Tennisti italiani arrivati all’ultimo e decisivo turno delle qualificazioni degli US Open. Stefano Travaglia, Federico Gaio, Lorenzo Sonego e Lorenzo Giustino sono ad una vittoria dal centrare l’accesso al tabellone principale dello Slam americano. Eliminati, invece, Thomas Fabbiano e Simone Bolelli. Continua, dunque, il sogno di Lorenzo Giustino, numero 255 del mondo, che ha superato in tre set il serbo Danilo ...

Tennis - Qualificazioni US Open : i risultati di giovedì 23 Agosto. Poker azzurro al turno decisivo : Sono quattro i Tennisti italiani arrivati all’ultimo e decisivo turno delle qualificazioni degli US Open. Stefano Travaglia, Federico Gaio, Lorenzo Sonego e Lorenzo Giustino sono ad una vittoria dal centrare l’access al tabellone principale dello Slam americano. Eliminati, invece, Thomas Fabbiano e Simone Bolelli. Continua, dunque, il sogno di Lorenzo Giustino, numero 255 del mondo, che ha superato in tre set il serbo Danilo Petrovic ...

Qualificazioni Us Open - italiani alla ricerca di un posto in tabellone : vince Sonego - crolla la Paolini : Qualificazioni Us Open, Sonego ha superato nella notte il brasiliano Clezar superando il turno e sognando un posticino in tabellone Qualificazioni Us Open che entrano nel vivo in attesa del sorteggio del tabellone principale del torneo. Nella notte di gare sul cemento americano, la nostra Paolini è caduta sotto i colpi della Muchova, vedendo andare in frantumi il sogno di entrare in tabellone. Discorso diverso invece per Sonego tra gli ...

US Open 2018 - Qualificazioni femminili : i risultati di giovedì 23 agosto. Martina Trevisan avanza all’ultimo turno - fuori Jessica Pieri e Jasmine Paolini : Sarà la sola Martina Trevisan a rappresentare l’Italia nell’ultimo turno delle qualificazioni femminili al tabellone principale dello US Open. La tennista fiorentina ha vinto una partita sudata ma preziosa contro l’americana Varvara Lepchenko, 118 della classifica ma con un passato da top 20. L’azzurra sembrava poter prendere il volo quando in chiusura di primo set ha strappato il servizio alla sua avversaria per ben tre ...

Qualificazioni ATP US Open – Azzurri a caccia del main draw : ok Giustino - Travaglia e Gaio - ko Bolelli e Fabbiano : Prosegue il cammino dei tennisti italiani verso il main draw degli US Open: Giustino, Travaglia e Gaio all’ultimo turno di qualifcazione, ko Bolelli e Fabbiano A pochi giorni dall’inizio degli US Open, sono tanti i tennisti Azzurri impegnati nelle Qualificazioni per il main draw. Nel pomeriggio sono arrivati i pesanti ko di Fabbiano contro Aragone e di Bolelli contro Young, mentre Giustino e Travaglia hanno staccato il pass per l’ultimo ...

Qualificazioni US Open WTA – Trevisan a un passo dal main draw - fuori Pieri : Trevisan supera Lepchenko e accede all’ultimo turno di qualificazione degli US Open, eliminata Jessica Pieri che crolla al terzo set contro Zhu Sorriso a metà per le tenniste italiane impegnate nelle Qualificazioni degli US Open femminili. Martina Trevisan ottiene un importante successo su Varvara Lepchenko che le consente di accedere all’ultimo turno di Qualificazioni. L’azzurra si impone per 2-6 / 6-1 / 5-7. Niente da fare invece per ...

US Open - sei azzurri nel secondo turno delle Qualificazioni : Diventano 6 gli azzurri che accedono al secondo turno delle qualificazioni maschili degli Us Open, quarto ed ultimo Slam della stagione che - per quanto riguarda i tabelloni principali - comincia ...

US Open - sei azzurri nel secondo turno delle Qualificazioni : Diventano 6 gli azzurri che accedono al secondo turno delle qualificazioni maschili degli Us Open, quarto ed ultimo Slam della stagione che - per quanto riguarda i tabelloni principali - comincia ...

US Open – Sei italiani al secondo turno delle Qualificazioni maschili : il quadro completo : Sono 6 i tennisti italiani che hanno staccato il pass per il secondo turno di qualificazioni degli US Open: ecco il quadro completo Diventano 6 gli azzurri che accedono al secondo turno delle qualificazioni maschili degli Us Open, quarto ed ultimo Slam della stagione che – per quanto riguarda i tabelloni principali – comincia lunedì 27 agosto sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. Dopo Thomas Fabbiano, Simone ...