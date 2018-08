Qualificazioni Us Open | italiani alla ricerca di un posto in tabellone | vince Sonego

US Open 2018 - Qualificazioni femminili : i risultati di giovedì 23 agosto. Martina Trevisan avanza all’ultimo turno - fuori Jessica Pieri e Jasmine Paolini : Sarà la sola Martina Trevisan a rappresentare l’Italia nell’ultimo turno delle qualificazioni femminili al tabellone principale dello US Open. La tennista fiorentina ha vinto una partita sudata ma preziosa contro l’americana Varvara Lepchenko, 118 della classifica ma con un passato da top 20. L’azzurra sembrava poter prendere il volo quando in chiusura di primo set ha strappato il servizio alla sua avversaria per ben tre ...

Qualificazioni ATP US Open – Azzurri a caccia del main draw : ok Giustino - Travaglia e Gaio - ko Bolelli e Fabbiano : Prosegue il cammino dei tennisti italiani verso il main draw degli US Open: Giustino, Travaglia e Gaio all’ultimo turno di qualifcazione, ko Bolelli e Fabbiano A pochi giorni dall’inizio degli US Open, sono tanti i tennisti Azzurri impegnati nelle Qualificazioni per il main draw. Nel pomeriggio sono arrivati i pesanti ko di Fabbiano contro Aragone e di Bolelli contro Young, mentre Giustino e Travaglia hanno staccato il pass per l’ultimo ...

Qualificazioni US Open WTA – Trevisan a un passo dal main draw - fuori Pieri : Trevisan supera Lepchenko e accede all’ultimo turno di qualificazione degli US Open, eliminata Jessica Pieri che crolla al terzo set contro Zhu Sorriso a metà per le tenniste italiane impegnate nelle Qualificazioni degli US Open femminili. Martina Trevisan ottiene un importante successo su Varvara Lepchenko che le consente di accedere all’ultimo turno di Qualificazioni. L’azzurra si impone per 2-6 / 6-1 / 5-7. Niente da fare invece per ...

US Open - sei azzurri nel secondo turno delle Qualificazioni : Diventano 6 gli azzurri che accedono al secondo turno delle qualificazioni maschili degli Us Open, quarto ed ultimo Slam della stagione che - per quanto riguarda i tabelloni principali - comincia ...

US Open – Sei italiani al secondo turno delle Qualificazioni maschili : il quadro completo : Sono 6 i tennisti italiani che hanno staccato il pass per il secondo turno di qualificazioni degli US Open: ecco il quadro completo Diventano 6 gli azzurri che accedono al secondo turno delle qualificazioni maschili degli Us Open, quarto ed ultimo Slam della stagione che – per quanto riguarda i tabelloni principali – comincia lunedì 27 agosto sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. Dopo Thomas Fabbiano, Simone ...

Tennis - Qualificazioni US Open : i risultati di mercoledì 22 Agosto. Avanti Lorenzo Sonego e Federico Gaio. Eliminato Andrea Arnaboldi : Proseguono i match nel tabellone maschile del qualificazioni degli US Open. Nella notte italiana hanno fatto il loro esordio tre azzurri: vincono Lorenzo Sonego e Federico Gaio, che accedono al secondo turno, mentre Andrea Arnaboldi è stato Eliminato. Diventano cinque i giocatori italiani ancora in corsa per accedere al main draw dello Slam americano. Dopo una battaglia di due ore e mezza Sonego è riuscito ad avere la meglio del brasiliano ...

Us Open – Qualificazioni Femminili : Pieri e Paolini in semifinale - Chiesa ko : Pieri e Paolini volano in semifinale alle Qualificazioni Femminili degli Us Open: arresto per Chiesa ai quarti di finale Italia soddisfacente alle Qualificazioni degli US Open, quarto e ultimo Slam della stagione di tennis. Per quanto riguarda il torneo femminile, due le azzurre che oggi sono riuscite a staccare il pass per le semifinali delle Qualificazioni dello Slam statunitense: stiamo parlando di Pieri e Paolini, che hanno battuto ...

Tennis - Qualificazioni femminili US Open 2018 : i risultati di mercoledì 22 agosto. Paolini e Pieri al secondo turno : Va in archivio una giornata agrodolce per le ragazze italiane impegnate nel primo turno delle qualificazioni agli US Open di Tennis: a Martina Trevisan, già passata ieri allo step successivo, si aggiungono oggi Jasmine Paolini e Jessica Pieri, mentre vanno fuori Deborah Chiesa e Martina Di Giuseppe. Jessica Pieri batte la montenegrina Danka Kovinic con un netto 6-2 6-4: primo set senza storia, con l’azzurra in un amen sul 4-1 pesante, ...

Us Open – Qualificazioni maschili - l’Italia sorride a metà : Arnaboldi ko - bene Gaio : Gaio ai quarti di finale, si ferma il percorso di Arnaboldi nelle Qualificazioni degli Us Open In attesa del quarto ed ultimo Slam della stagione, lo spettacolo è già iniziato sui campi in cemento americani, per le Qualificazioni degli US Open. Tanti gli italiani che si giocano un pass per il main draw: oggi si è però interrotto il percorso di Arnaboldi. L’azzurro è stato infatti sconfitto questo pomeriggio ai quarti di finale dal ...

US Open Qualificazioni : vince Travaglia il derby contro Donati - avanzano Bolelli e Trevisan : NEW YORK - Stefano Travaglia vince il derby con Matteo Donati nel primo turno delle qualificazioni degli Us Open maschili, al via da lunedì con il tabellone principale. Il 26enne tennista ascolano si ...

US Open 2018 - quattro azzurri avanti nelle Qualificazioni : Fabbiano - Bolelli - Travaglia e Giustino : quattro azzurri proseguono il sogno di un pass per il main draw dello US Open , quarto ed ultimo Slam della stagione che comincia lunedì 27 agosto sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. ...