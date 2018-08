Psg | Tuchel mette in panchina Buffon | “gioca Areola…”

Il Psg di Tuchel in Ligue 1 : Allenare il Paris Saint Germain nei prossimi anni è una delle cose più semplici e affascinanti, ma allo stesso tempo complesse e rischiose del mondo del calcio. La parte semplice deriva dal fatto che, come i Mondiali hanno dimostrato, le traiettorie tramontanti di Cristiano Ronaldo e Messi , saranno ancora al top, ma non al livello di questi ...

Psg - Tuchel : 'Non sono sicuro che Rabiot resti' : Thomas Tuchel vorrebbe rimanesse a Parigi ma Adrien Rabiot non sembra disposto a restare. Lo ha confermato l'allenatore tedesco del Psg nella conferenza stampa post partita della Supercoppa francese ...

Psg - Tuchel : “Buffon titolare? Scelta difficile” : La Scelta del portiere titolare del Paris Saint-Germain in campionato “sarà una decisione difficile per me”, ha ammesso l’allenatore Thomas Tuchel a proposito dell’arrivo di Gianluigi Buffon che ha aumentato la concorrenza per Alphonse Aréola e il tedesco Kevin Trapp. Alla domanda se la distribuzione delle partite è già stata decisa tra i tre portieri, alla vigilia dell’esordio in Ligue 1 contro il Caen, ...

Buffon relegato in panchina al Psg? Tuchel ha ancora diversi dubbi… : Psg, Tuchel non ha sciolto le riserve in merito alla titolarità in porta nella sua squadra: Buffon non è certo del posto tra i pali “Buffon è un grande giocatore, una leggenda e un grande professionista, è un uomo spogliatoio e ci aiuterà molto in questo campionato. Se giocherà alla prima di campionato? Abbiamo tre portieri di grande talento e voglio parlare con loro prima di prendere una decisione. La mia scelta non deve essere ...

Psg - Tuchel : "Buffon è una leggenda. Ma non ho deciso se parerà col Caen" : Thomas Tuchel, nuovo tecnico del Paris Saint-Germain, parla alla vigilia della prima giornata di Ligue 1. Il Psg sfiderà al Parco dei Principi il Caen. Dopo aver confermato l'assenza di Verratti, ...

Psg : Neymar in ritiro - abbracci con Tuchel e Buffon : Come previsto, Neymar è sbarcato in Cina questa mattina per unirsi ai compagni del Psg che sabato, contro il Monaco a Shenzhen, si giocheranno la Supercoppa di Francia, primo trofeo stagionale. Il club parigino ha postato sui social alcune foto e un video dell’incontro tra l’asso brasiliano e i compagni: spiccano, in particolare, gli abbracci con i connazionali Marquinhos e Thiago Silva, oltre a quelli con Gigi Buffon e con il ...

Psg - Tuchel : 'Cavani penso che resterà al Psg' : 'Cavani penso che resterà al Psg, nessuno mi ha detto nulla e penso che rimarrà. Ho parlato con lui e il giocatore non ha mostrato alcun interesse a lasciare la squadra'. Così il tecnico dei campioni ...

Psg - Buffon risponde a Tuchel : Nelle ultime ore sono arrivate le dichiarazioni del tecnico Tuchel, dubbi sul portiere da schierare titolare al Psg e situazione che riguarda anche Buffon. L’ex Juventus ha deciso di rispondere così: “In 24 anni di carriera, nessuno mi ha mai detto che avrei avuto automaticamente il posto da titolare. Questo è sempre arrivato lavorando sodo e con scelte basate sul merito. Continuerò quindi a farlo e lavorerò anche per far ...

