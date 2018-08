«Pronti per il crossover 100% elettrico»

Liga - è caos per i match in USA. Giocatori Pronti allo sciopero : "Non siamo merce" : "I Giocatori non vogliono andare a giocare negli Stati Uniti". Così David Aganzo, presidente dell'Associazione dei calciatori spagnoli , AFE, , ha ribadito senza mezzi termini il volere dei suoi ...

Maltempo - Corea del Sud e Giappone Pronti a ricevere forti venti e alluvioni da 2 tifoni : ci sono già feriti e dispersi [MAPPE] : 1/12 tifoni Soulik e Cimaron ...

Liga - giocatori Pronti allo sciopero per non giocare negli Usa : Il presidente dell'Associazione calciatori spagnoli Aganzo: "Non possiamo permettere decisioni unilaterali"

Atalanta - Gasperini : "Vogliamo i gironi - siamo Pronti" : Il tecnico alla vigilia del Copenaghen: "Sarà una qualificazione combattuta ma sono sereno. Pasalic ha grandi qualità,Gomez è in condizioni straordinarie"

Sci Alpino – I discesisti Pronti per la partenza in Argentina - niente Sudamerica per Fill : Un terzetto di discesisti in partenza per il Sudamerica. La Parva al momento confermata, Fill rimarrà in Italia per guarire completamente E’ stato confermato il programma della squadra maschile di velocità che parte giovedì 23 agosto per il Sudamerica. Il terzetto composto da Emanuele Buzzi, Christof Innerhofer e Dominik Paris si recherà sulle nevi argentine di Ushuaia fino venerdì 7 settembre, dove scieranno insieme ai ...

Sci Alpino - gli slalomisti Pronti per l’Argentina : Moelgg e Gross in gruppo : Nel gruppo di slalomisti pronti a raggiungere l’Argentina Moelgg e Gross Poche ore dopo la partenza dei gigantisti, sarà la volta degli slalomisti raggiungere l’Argentina per il raduno di tre settimane sulle nevi di Ushuaia. Sabato 25 agosto il gruppo composto da Manfred Moelgg, Stefano Gross, Fabian Bacher (in partenza il 29 agosto) a cui si aggiunge Roberto Nani (in partenza il 29 agosto) raggiungeranno la terra del ...

Fiorello non lascia la Rai/ Problemi burocratici per lo show - ma il conduttore : “Sono Prontissimo” : Rosario Fiorello lascia la Rai? Il settimanale Chi lancia lo scoop: "show momentaneamente saltato. Disguidi e Problemi con la Rai". Ecco le ultime indiscrezioni(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 10:21:00 GMT)

Lazio - Badelj suona la carica : 'Siamo Pronti per la Juventus' : Contro il Napoli è stato uno dei migliori in campo, Milan Badelj. Il centrocampista della Lazio, arrivato dalla Fiorentina a parametro zero, ha già messo la prossima sfida nel mirino. 'Siamo pronti ...

Fiorello : «Sono Prontissimo per il mio nuovo show in Rai» : Fiorello Fiorello ci sarà. Dopo i rumors del settimanale Chi, che parlavano di addio alla Rai, lo showman all’Ansa rassicura i suoi fan: “Sono prontissimo per il mio nuovo show in Rai. Decideremo insieme ai nuovi vertici dove farlo e quando”. Allo stesso tempo Fiorello precisa che c’è ancora “qualche intoppo burocratico da risolvere“. Il riferimento è con ogni probabilità alla costruzione di un teatro tenda ...

Tennis - Us Open da record per gli italiani : Pronti per lo spettacolo? : Us Open ricco di Tennisti italiani, sia nelle qualificazioni che in tabellone principale: sono 19 gli azzurri impegnati sul cemento a stelle e strisce Tennis, gli Us Open sono alle porte. L’ultimo Slam della stagione andrà in scena sul cemento americano e potrebbe essere un torneo da record per quanto concerne i colori azzurri. Un primato certo è quello relativo alla partecipazione italiana alle qualificazioni degli Us Open, ben 14 i ...

Crollo ponte - scricchiolii dal moncone : stop al recupero dei beni degli sfollati | Procura : "Pronti a via libera per abbatterlo" : Il viadotto è pericolante: potrebbe essere concesso entro breve il dissequestro dell'area per poi procedere all'abbattimento. Il ministro dei Trasporti annuncia il piano speciale per revocare la concessione ad Autostrade e statalizzarla.

Lazio - Cataldi cuore biancoceleste : 'Che emozione vestire questa maglia! Pronti per la Juve' : Casa dolce casa. Danilo Cataldi non vedeva l'ora di tornare alla Lazio e ci è riuscito. Il prestito al Benevento ha restituito a Simone Inzaghi un giocatore più forte e maturato. 'È andata male, lo so.

Mesagne - Pronti i lavori per strade - segnaletica - illuminazione - rallentatori di velocità : Mesagne - Le ferie estive non fermano il lavoro dell'assessorato ai lavori Pubblici, coordinato dall'assessore Roberto D'Ancona e dall'Ufficio comunale diretto dall'ing. Claudio Perrucci. Già dalle ...