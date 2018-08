Procura | Tutto il ponte era malato Saltano Ferrazza e Brencich dalla

huffingtonpost

(Di venerdì 24 agosto 2018) Ilera. Non solo la parte est. Anche le condizioni del moncone ovest "sono gravi, se non gravissime". A dirlo non sono documenti degli anni scorsi, ma i periti incaricati dai pm che nelle ultime ore hanno effettuato un sopralluogo. Lo snodo è centrale e a farlo emergere è lo stessotore di Genova, Francesco Cozzi, che nel frattempo non ha ancora autorizzato il dissequestro di quel che resta del viadotto. "Andrà accertato - ha detto - se ci siano state sottovalutazioni". Anche perché quello stato di deterioramento "è precedente al crollo del viadotto" del 14 agosto. L'inchiesta vedrà nei prossimi giorni i primi indagati e nel registro potrebbero finire una ventina di persone. Ma per ora "non c'è nessuna lista di nomi", ha ribadito Cozzi, che insieme all'aggiunto Paolo D'Ovidio coordina l'inchiesta sul crollo ...