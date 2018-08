Porto San Cesareo | fulmine in spiaggia | feriti 5 ragazzini Salento | 13enne gravissimo

Diciotti - manifestazione della Cgil al Porto di Catania. Arrivato anche Micciché : “A bordo con commissione sanità” : La Cgil Sicilia si è unita questa mattina al presidio permanente anti-razzista organizzato dalle associazioni che, in questi giorni, hanno manifestato a favore dello sbarco dei circa 150 migranti bloccati all’interno della nave Diciotti della Guardia Costiera. I rappresentanti del sindacato hanno chiesto di far salire a bordo i loro medici ma non hanno ottenuto l’autorizzazione dalle autorità. Saliranno a bordo alle 15 il presidente ...

Android 9 Pie aggiunge il supPorto alla mappatura dei pulsanti per il controller Xbox One S : Con Android 9 Pie è stato aggiunto anche il supporto per la mappatura dei pulsanti per il controller wireless di Xbox One S. Ecco tutti i dettagli L'articolo Android 9 Pie aggiunge il supporto alla mappatura dei pulsanti per il controller Xbox One S proviene da TuttoAndroid.

Porto Sant'Elpidio. Vasta operazione di Carabinieri e Polizia Municipale contro rom e furti : tre persone denunciate a piede libero : I Carabinieri del Comando Provinciale di Fermo e, in particolare, quelli del Radiomobile del capoluogo, hanno eseguito, insieme al personale della Polizia Municipale e dei servizi sociali del Comune ...

A4 - 8 chilometri di coda e traffico dopo incidente/ Ultime notizie - rallentamenti fra Latisana e Portogruaro : A4, 8 chilometri di coda e traffico dopo incidente. Ultime notizie, rallentamenti fra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia dopo un incidente con protagonista un centauro(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 14:31:00 GMT)

Porto San Giorgio. Prosegue la stretta contro l'abusivismo commerciale - in mattinata altre operazioni della Municipale : centinaia gli ... : Prosegue la lotta contro l'abusivismo commerciale a Porto San Giorgio. Dopo i controlli interforze di ieri , stamattina la sola Polizia Municipale è stata impegnata in sequestri, recupero di merce ...

Porto San Giorgio. Antiabusivismo e sicurezza : controlli interforze su tutto il territorio comunale : Proseguono i controlli contro l'abusivismo commerciale. L'operazione ha visto oggi impiegati due carabinieri, due finanzieri, due agenti della Guardia costiera e due della Polizia Municipale. Hanno ...

Crollo ponte Morandi a Genova : chiusure al trasPorto pesante : “In accordo con i terminalisti da domani faremo una chiusura al trasporto pesante dalle 7.30 alle 9.30 del mattino e dalle 17 alle 19 di sera, solo nelle ore punta. Stiamo cercando di ottimizzare tempi“: lo ha dichiarato il sindaco di Genova Marco Bucci durante una conferenza stampa in Regione nella quale sono stati illustrati i provvedimenti legati alla viabilità e al traffico in risposta all’emergenza del Crollo di ponte ...

Grande festa a Marina di Ragusa per Maria Santissima di Portosalvo : A Marina di Ragusa si terra' una Grande festa per Maria Santissima di Portosalvo. Ecco cosa prevede il programma dettagliato dei festeggiamenti.

Maria Santissima di Portosalvo a Marina di Ragusa : ecco il programma : Maria Santissima di Portosalvo, a Marina di Ragusa la festa si appresta a vivere le fasi clou. Oggi e lunedi’ le iniziative. ecco il programma.

Porto San Giorgio - turista morto in acqua : soccorsi inutili : Allarme questa mattina intorno alle 11 sulla spiaggia centro sud di Porto San Giorgio. Un turista di 82 anni è stato stroncato da un malore mentre stava passseggiando in auto. inutili i soccorsi, per ...

Intesa SanPaolo - Messina : lavoriamo con questo governo come con altri. Noi a supPorto economia reale : Intesa SanPaolo "lavora con questo governo come con gli altri governi precedenti, siamo impegnati a fare qualcosa di positivo per il paese". E' quanto ha detto il numero uno di Intesa SanPaolo, Carlo ...

Porto San Giorgio fuori dal finanziamento ministeriale 'Spiagge sicure - il sindaco Loira : ' Facciamo da soli' : Ma la costa fermana è una ed è difficile pensare ad una politica statale con efficacia a 'macchia di leopardo': lì si, qui no solo sulla base di motivazioni e presupposti discutibili. I finanziamenti ...

RapPorto 2018 - Svimez : allarme povertà sanitaria al Sud : Il rallentamento 'tendenziale' dell'economia meridionale nel 2019 e' stimato dalla Svimez, in un contesto di neutralita' della policy, in attesa della Nota di aggiornamento al DEF e della Legge di ...

In Portogallo - scansando - quando si può - i turisti : Visitata Porto, il dilemma è tra procedere verso nord o piegare a est verso la valle del Douro, la più antica regione vinicola al mondo. Chi sceglie la seconda opzione e viaggia per strade secondarie ...