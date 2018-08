Porto Cesareo | fulmine sulla spiaggia | 4 bagnanti feriti | grave un 13enne

Romina Power ha ricevuto a Porto Cesareo il premio Toth per l'impegno : ... dove sono intervenuti numerosi ospiti che hanno discusso di fondamentali tematiche ambientali ed archeologia subacquea, la statuetta di Toth , una divinità egiziana che rappresenta la scienza e la ...

'Prof alla Torre!' - tornano a Porto Cesareo i giovedì della Biologia Marina : Porto Cesareo , Lecce, La scienza può essere divertente se spiegata semplicemente e mettendo le mani in pasta.

Porto Cesareo (LE) : incendio su barca ormeggiata - un ferito : Alla Lega Navale di Porto Cesareo, per cause ancora da accertare, è divampato un incendio su una barca. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco. Le fiamme si sono sviluppate in un cabinato di 10 metri propagandosi anche alla barca vicina, forse originate al momento dell’accensione del motore. Il proprietario dell’imbarcazione è rimasto lievemente ferito da alcune schegge causate dallo scoppio che ha innescato le fiamme. L'articolo ...