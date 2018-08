Porto Cesareo Fulmine cade tra i bagnanti | quattro feriti

Porto San Cesareo - fulmine in spiaggia : feriti 5 ragazzini/ Salento - 13enne gravissimo dopo arresto cardiaco : Salento, fulmine in spiaggia tra i bagnanti: 4 feriti, il più grave ha 13 anni, trasportato in codice rosso in ospedale. Anche due extracomunitari colpiti durante un temporale.(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 17:52:00 GMT)

Salento - fulmine cade sulla spiaggia di Porto Cesareo : 4 feriti - grave un 13enne : Un fulmine è caduto tra i bagnanti su una spiaggia tra Porto Cesareo e Torre Lapillo, in Salento. Secondo le prime informazioni i feriti a causa del lampo sono 4, di cui un ragazzo di 13anni in gravi condizioni. Il ragazzino stava giocando vicino alla battigia quando è stato colpito. Lui è il più grave ed è stato condotto in codice rosso all’ospedale Vito Fazi dove in questi minuti è sottoposto all’esame della Tac. Altre due persone sono ...

Romina Power ha ricevuto a Porto Cesareo il premio Toth per l'impegno : ... dove sono intervenuti numerosi ospiti che hanno discusso di fondamentali tematiche ambientali ed archeologia subacquea, la statuetta di Toth, una divinità egiziana che rappresenta la scienza e la ...

'Prof alla Torre!' - tornano a Porto Cesareo i giovedì della Biologia Marina : Porto Cesareo , Lecce, La scienza può essere divertente se spiegata semplicemente e mettendo le mani in pasta.