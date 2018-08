Ponte Morandi | Toti | Presto abbattuto

Genoa - Empoli - gli ultrà : 43 minuti di silenzio per le vittime del crollo del Ponte Morandi : Genova - Quarantatré minuti di silenzio, uno per ogni vittima del crollo del Ponte Morandi dello scorso 14 agosto : è questa l'iniziativa che i gruppi ultrà del Genoa e l'Associazione Club Genoani ...

Ponte GENOVA - VIA FERRAZZA DA COMMISSIONE MIT/ Morandi - Pd attacca Toninelli : caos pedaggi : GENOVA, PONTE Morandi ultime notizie: caos in COMMISSIONE Mit, via FERRAZZA e Brencich dopo "scandalo verbale". Il viadotto sarà demolito: Autostrade ha 5 giorni di tempo per decidere come(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 13:30:00 GMT)

Genoa - la decisione della tifoseria dopo il dramma di Ponte Morandi : La tragedia del Ponte Morandi ha colpito Genova ed i suoi abitanti, i tifosi del Genoa hanno scelto di ricordare l’accaduto domenica contro l’Empoli “Domenica sera scegliamo la strada del silenzio, nel rispetto di chi ha perso la vita su quel Ponte. Un silenzio assordante di 43 minuti, uno per ogni bambino, lavoratore, studente, papà o mamma che oggi non sono più con noi”. E’ quanto comunicato oggi dai tifosi ...

Ponte Morandi a Genova - come demolire ciò che resta? Le due ipotesi allo studio : Smontaggio pezzo per pezzo, oppure abbattimento con esplosione controllata. I tecnici propendono per la seconda soluzione. Ma occorre fare in fretta: i tronconi sono pericolanti

Ponte Morandi - via due ispettori ministeriali : Il professor Antonio Brencich ha rassegnato le dimissioni dalla commissione ministeriale che si sta occupando del caso del crollo del Ponte Morandi di Genova ieri sera e nelle stesse ore è arrivato, da parte del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli, il benservito nei confronti del capo degli ispettori di quella commissione, ossia Roberto Ferrazza con la motivazione di "ragioni di opportunità in relazione a tutte le ...

Ponte Morandi - ecco come sarà demolito : le ipotesi al vaglio degli esperti : Dovranno essere abbattuti i tronconi di Ponte Morandi. La Commissione ispettiva del Mit incaricata delle verifiche tecniche dopo il crollo nella sua relazione tecnica non fa riferimento ad altre ipotesi al di fuori dell’abbattimento dei piloni rimasti in piedi e specifica: “Si ritiene comunque necessario dare tale informazione tempestivamente alla protezione civile e ai soggetti interessati dalle operazioni di ripristino dei luoghi ...

Genova - Ferrari onora le vittime del crollo del Ponte Morandi : La Ferrari ricorda le vittime del ponte Morandi crollato a Genova. Oggi sul muso delle SF71H che corrono le prove libere a Spa, nel GP del Belgio, il team di Maranello ha sfoggiato un adesivo che ...

F1 – Sulla Ferrari spunta un tributo ai morti del crollo del Ponte Morandi - il commovente omaggio sulla livrea : La Ferrari ricorda le vittime del crollo del ponte Morandi a Genova, sulla livrea rossa spunta un omaggio alla città ligure colpita dall’immane tragedia Un ponte con scritto ‘nei nostri cuori’: questo sarà l’omaggio, per commemorare i morti di Genova, presente sulla rossa livrea della Ferrari nel prossimo appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno. Dopo la tragedia immane, causata dal crollo del ponte ...

Ponte Morandi - polemiche e macchinazioni. Siamo ancora lontani da un mondo migliore : Il mondo in cui varrebbe la pena di vivere è certamente quello in cui s’insegnasse a rispettare se stessi e gli altri, la gente contasse per ciò che è, non per quanto ha in denaro o influenza, gli imbroglioni fossero smascherati alla prima battuta, ciascuno potesse gestire come meglio crede il proprio destino mortale e le guardie accorressero dovunque un energumeno cerchi di mettere il morso al prossimo. Stando ai segni, tuttavia, sono ...