Ponte Morandi | Toti | piano di abbattimento entro 5 giorni

Ponte Morandi - salta il capo della commissione Ferrazza. Toninelli : “Ragioni di opportunità”. Brencich si dimette : saltano il capo degli ispettori della commissione ministeriale sul crollo del Ponte Morandi di Genova. Il ministro Danilo Toninelli ha revocato dall’incarico di presidente l’architetto Roberto Ferrazza, “secondo ragioni di opportunità in relazione a tutte le istituzioni coinvolte in questa vicenda”, spiega in una nota il dicastero delle Infrastrutture e dei Trasporti. E salta anche il professor Brencich che ha rassegnato ...

Ponte Morandi - via capo ispettori. Lascia Brencich : Roberto Ferrazza e Antonio Brencich via dalla commissione ispettiva del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha il compito di far luce sulle cause del crollo del Ponte Morandi di Genova.

Crollo Ponte Morandi - Toti : “Entro cinque giorni il piano per la demolizione del ponte” : Il governatore ligure Giovanni Toti ha reso noto che entro venerdì prossimo Autostrade per l'Italia presenterà il piano per la demolizione di ciò che resta di Ponte Morandi e la messa in sicurezza dell'area circostante.Continua a leggere

Crollo Ponte Morandi : l’evento ha generato un terremoto del 1° grado Richter : Un 14 agosto tragico per l’Italia, con il Crollo del Ponte Morandi a Genova che, oltre ad aver causato diverse vittime e feriti, ha persino generato un terremoto del 1° grado della scala Richter. Lo conferma il professor Mauro Mariotti, direttore del Dipartimento Distav dell’Università di Genova. “Il Crollo del Ponte Morandi ha generato un terremoto pari al primo grado della scala Richter”- spiega il Professore – ...

Ponte Morandi di Genova - Toti : “Entro cinque giorni il piano di Autostrade per demolirlo” : «Il Ponte lo abbatteremo di sicuro. Nel giro di cinque giorni lavorativi verrà presentato alla struttura commissariale il piano o più piani di Autostrade per demolire il manufatto». Lo ha detto il commissario per l’emergenza di Ponte Morandi, e governatore della Liguria Giovanni Toti dopo la riunione con Autostrade. «L’intero Ponte sarà demolito», ...

