Ponte Morandi | moncone ovest in gravi condizioni Preoccupa il meteo

Crollo Ponte Morandi - Toti : "allerta gialla per il maltempo - ci vuole un po' di attenzione" : ...

Genova - l'omaggio dello sport per le vittime del Ponte Morandi : Nel frattempo vanno segnalate diverse iniziative provenienti dal mondo dello sport per mostrare la propria vicinanza ai genovesi colpiti da un evento così drammatico. SILENZIO ROSSOBLU - Il Genoa si ...

Crollo Ponte Morandi - allerta meteo su Genova : “Per ora non si amplia la zona rossa” : “Continuano le operazioni di rimozione dall’alveo fino alle 20 di questa sera quando poi sarà sgombrato per ragioni di sicurezza. Non c’è revisione della zona rossa che è già sufficientemente ampia in assenza di persone per eventuali crolli o cedimenti”. Lo ha spiegato il presidente di Regione Liguria e commissario delegato all’emergenza di Ponte Morandi Giovanni Toti oggi nel punto stampa nel quale sono state ...

Ponte Morandi - stavolta una Commissione parlamentare d’inchiesta può funzionare : Ponte Morandi non è caduto per opera dello Spirito Santo, ci sono responsabilità da accertare. Presto ci saranno – si spera – anche gli imputati, persone fisiche e giuridiche, ma tutto questo attiene ai compiti della magistratura ordinaria che dovrà procedere per le responsabilità penali e civili. A nostro avviso non è sufficiente. Quarantatré persone sono morte. Tante famiglie sono state distrutte e tante altre ne stanno pagando le ...

Genoa-Empoli - 43 minuti di silenzio per le vittime del crollo del Ponte Morandi : L'Associazione Club Genoani ha pubblicato un comunicato per anticipare l'iniziativa "43 minuti di silenzio per la Nostra Città", in programma in occasione di Genoa-Empoli, primo match dei rossoblù ...

Crollo Ponte - fonti Mit : Ferrazza poteva chiudere traffico su Morandi : Roberto Ferrazza, presidente della commissione ispettiva sul ponte di Genova, era l'unico che avrebbe potuto limitare il traffico sul Morandi, in quanto provveditore ai lavori pubblici. Lo spiegano ...

Ferrari omaggia vittime di Genova : “Nei nostri cuori”/ Messaggio sulle livree e una immagine del Ponte Morandi : Ferrari omaggia vittime di Genova: “Nei nostri cuori”. Messaggio sulle livree e una immagine del Ponte Morandi sorretto dalla Scuderia di Maranello. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 15:35:00 GMT)

Rimozione a blocchi o esplosione controllata? Genova si interroga su come abbattere il Ponte Morandi : Giovanni Toti dixit: "Il ponte Morandi lo abbatteremo di sicuro". Quel che però ancora resta da decidere, è quando, e soprattutto come. "Entro 5 giorni Autostrade per l'Italia presenterà uno o più piani per mettere in sicurezza l'area e procedere con il progressivo abbattimento dei monconi", ha spiegato il governatore della Liguria, al termine della riunione fiume in Regione Liguria con Autostrade per l'Italia.Due, al ...

Crollo Ponte Morandi - Genoa-Empoli : la decisione degli ultras : Si avvicina la gara della seconda giornata del campionato di Serie A, in campo Genoa-Empoli, sarà una partita particolare per i tifosi di casa dopo la tragedia del Crollo del ponte Morandi. Ecco la decisione della curva del Genoa: “Domenica sera scegliamo la strada del silenzio, nel rispetto di chi ha perso la vita su quel ponte. Un silenzio assordante di 43 minuti, uno per ogni bambino, lavoratore, studente, papà o mamma che oggi ...

Ponte Morandi - Toti : Presto abbattuto : Dimissioni e revoche nella Commissione Ispettiva del Ministero. Lascia Brencich, revocato dal ministro Toninelli il presidente Ferrazza

Genoa - Empoli - gli ultrà : 43 minuti di silenzio per le vittime del crollo del Ponte Morandi : Genova - Quarantatré minuti di silenzio, uno per ogni vittima del crollo del Ponte Morandi dello scorso 14 agosto : è questa l'iniziativa che i gruppi ultrà del Genoa e l'Associazione Club Genoani ...

Genoa - tifosi in silenzio per 43 minuti per ricordare le vittime di Ponte Morandi : I tifosi del Genoa rimarranno in silenzio per 43 minuti in occasione del match di campionato contro l'Empoli, in programma domenica sera, per onorare le vittime del crollo del Ponte Morandi. Lo hanno ...

Ponte GENOVA - VIA FERRAZZA DA COMMISSIONE MIT/ Morandi - Pd attacca Toninelli : caos pedaggi : GENOVA, PONTE Morandi ultime notizie: caos in COMMISSIONE Mit, via FERRAZZA e Brencich dopo "scandalo verbale". Il viadotto sarà demolito: Autostrade ha 5 giorni di tempo per decidere come(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 13:30:00 GMT)

Genoa - la decisione della tifoseria dopo il dramma di Ponte Morandi : La tragedia del Ponte Morandi ha colpito Genova ed i suoi abitanti, i tifosi del Genoa hanno scelto di ricordare l’accaduto domenica contro l’Empoli “Domenica sera scegliamo la strada del silenzio, nel rispetto di chi ha perso la vita su quel Ponte. Un silenzio assordante di 43 minuti, uno per ogni bambino, lavoratore, studente, papà o mamma che oggi non sono più con noi”. E’ quanto comunicato oggi dai tifosi ...