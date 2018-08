PONTE GENOVA | VIA FERRAZZA DA COMMISSIONE MIT Morandi | Pd attacca Toninelli | caos pedaggi

PONTE Morandi a Genova - come demolire ciò che resta? Le due ipotesi allo studio : Smontaggio pezzo per pezzo, oppure abbattimento con esplosione controllata. I tecnici propendono per la seconda soluzione. Ma occorre fare in fretta: i tronconi sono pericolanti

Crollo PONTE GENOVA - bufera nella commissione : bufera nella commissione ispettiva del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che ha il compito di far luce sulle cause del Crollo del ponte Morandi di Genova. Il professore Antonio Brencich ha ...

Crollo PONTE GENOVA - dal comitato tecnico ok al progetto di Autostrade : “Ma il metodo era fallace” : Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha revocato l'incarico dell'architetto Roberto Ferrazza come numero uno della commissione d'inchiesta sul Crollo del ponte Morandi di Genova, da cui anche l'ingegnere Brencich ha rassegnato le dimissioni. I due qualche tempo fa avevano dato l'ok al progetto di Autostrade di messa in sicurezza del viadotto anche se "presentava elementi discutibili relativi alla resistenza del calcestruzzo".Continua a ...

FOTO La Ferrari ricorda le vittime del crollo del PONTE di Genova - livrea speciale per il GP del Belgio : La Ferrari ha deciso di onorare la memoria delle vittime del crollo del Ponte Morandi di Genova. Il Cavallino Rampante ha infatti adottato una livrea celebrativa in occasione del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1 che si disputa nel weekend. Un gesto di presenza e di vicinanza da parte della scuderia di Maranello che sulle vetture di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, appena sopra i numeri identificativi delle monoposto, ha raffigurato il ...

Il ministro dei Trasporti ha sostituito il presidente della commissione di inchiesta sul PONTE di Genova : Roberto Ferrazza, che aveva autorizzato i lavori di ristrutturazione del ponte, è stato giudicato in conflitto di interessi: per la stessa ragione ha lasciato la commissione anche Antonio Brencich The post Il ministro dei Trasporti ha sostituito il presidente della commissione di inchiesta sul ponte di Genova appeared first on Il Post.

