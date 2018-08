Ponte Genova | caos commissione Mit | “revoca Ferrazza | dimesso Brencich” Ultime notizie

Il ministro dei Trasporti ha sostituito il presidente della commissione di inchiesta sul Ponte di Genova : Roberto Ferrazza, che aveva autorizzato i lavori di ristrutturazione del ponte, è stato giudicato in conflitto di interessi: per la stessa ragione ha lasciato la commissione anche Antonio Brencich The post Il ministro dei Trasporti ha sostituito il presidente della commissione di inchiesta sul ponte di Genova appeared first on Il Post.

VIGNETTA CHARLIE HEBDO/ Sul Ponte di Genova - ecco perché gli stupidi vincono : CHARLIE HEBDO ha pubblicato una VIGNETTA sul crollo del ponte di Genova che sta facendo scandalo. Il testo recita: "costruito dagli italiani… pulito dai migranti".

Genova - salta il capo degli ispettori E il Ponte blocca gli operai dell'Ansaldo : Ferrazza rimosso «per motivi di opportunità». Lascia anche Brencich. Toti: l'opera è da abbattere interamente, progetto entro 5 giorni

GENOVA - TOTI : "DEMOLIREMO L'INTERO Ponte MORANDI"/ Ultime notizie - si dimette Antonio Brencich : PONTE Morandi GENOVA, Ultime notizie: oggi incontro Regione-Autostrade per messa in sicurezza o abbattimento. Non ci sono indagati, il tema ricostruzione: Fincantieri si propone

Crollo del Ponte a Genova - Brancich e Ferrazza lasciano la commissione ispettiva del Ministero : Il professor Antonio Brencich ha rassegnato oggi ufficialmente le sue dimissioni da componente della commissione ispettiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul Crollo del ponte ...

Genova - Toti : "Demoliremo l'intero Ponte Morandi"/ Ultime notizie - crollo ha generato terremoto di primo grado : Genova, Ultime notizie ponte Morandi: 'è pericolante anche moncone ovest'. Oggi incontro Regione-Autostrade per messa in sicurezza o abbattimento.

Crollo Genova - Toti : demolizione e ricostruzione Ponte in un anno : Genova, 23 ago., askanews, - 'Resto convinto che le operazioni, dall'abbattimento dei due monconi alla ricostruzione del ponte, dureranno un anno': lo ha detto il governatore della Liguria e ...

Ponte Morandi di Genova - Toti : “Entro cinque giorni il piano di Autostrade per demolirlo” : «Il Ponte lo abbatteremo di sicuro. Nel giro di cinque giorni lavorativi verrà presentato alla struttura commissariale il piano o più piani di Autostrade per demolire il manufatto». Lo ha detto il commissario per l’emergenza di Ponte Morandi, e governatore della Liguria Giovanni Toti dopo la riunione con Autostrade. «L’intero Ponte sarà demolito», ...