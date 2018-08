Polo dell' innovazione | un altro passo avanti

Salvini parla della Diciotti e indossa la Polo degli Alpini - l’Ana replica : “Siamo apartitici - non vogliamo accostamenti” : Siamo “un’associazione apartitica” e “ogni eventuale accostamento dei nostri simboli a situazioni politiche, personaggi politici o altro non è assolutamente promosso né voluto“. Gli Alpini rispondono con un comunicato all’ultima diretta Facebook di Matteo Salvini sul caso dei migranti bloccati a bordo della nave Diciotti della Guardia costiera nel porto di Catania. Il ministro dell’Interno nel video ...

Calcio - Nations League 2019 : i possibili convocati dell’Italia per le sfide a Polonia e Portogallo : L’Italia deve risorgere dalle proprie ceneri dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018. Il nostro movimento calcistico è ai minimi storici, siamo crollati nel baratro dopo 60 anni e non sarà facile rialzarsi da qui. Ora però è vietato voltarsi indietro e bisogna guardare soltanto in avanti, cercando di essere ottimisti e provare a ricostruire una Nazionale che sappia entusiasmare e che riesca a ottenere degli importanti risultati in ...

Mai dalla parte del poPolo e della Costituzione - sempre da quella della finanza e dei mercati. L'estinzione auto-gestita del Partito ... : Concetti evidentemente sconosciuti alla deputata Pd, nonostante sia laureata in economia , oltre che ricercatrice, . Ma che il Partito democratico fosse passato dall'avere come punto di riferimento ...

Hockey prato - Hockey Series Open 2018 : i convocati dell’Italia. 18 azzurri volano in Polonia : Dopo le donne tocca agli uomini: diventa protagonista la nazionale maschile di Hockey su prato in questo finale d’estate. Gli azzurri si cimenteranno nelle nuove Hockey Series Open, una manifestazione che va a sostituire la World League. Dal 28 agosto al 2 settembre i ragazzi guidati da Roberto Da Gai saranno in scena in quel di Gniezno, Polonia, e sfideranno Ucraina, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca e Cipro. Andiamo a scoprire i ...

Il primato della politica sugli scandali - la lezione di De Gasperi sul “poPolo” e la responsabilità delle imprese : Oportet ut scandala eveniant, sostiene una nota pagina del Vangelo. Opportuno che esplodano gli scandali, per chi non mastica il latino e il congiuntivo. Perché sono utili per discutere, ancora una volta, sulla drammatica fragilità del nostro Paese (il territorio, le strade, le infrastrutture) e sulle scelte politiche indispensabili per evitare l'alto costo, innanzitutto in termini di vite umane, dei disastri naturali e ambientali. ...

Vetro in frantumi nella notte - danni ad una cappella della Madonna a RopPolo : danni ad una cappella della Madonna a Roppolo. nella notte, intorno all'una, il proprietario è stato svegliato da alcune urla che provenivano dalla strada: una volta fuori dalla sua abitazione, l'uomo ...

Panebianco e Pombeni protagonisti della Lectio degasperiana 2018 su De Gasperi e il poPolo : Angelo Panebianco è professore di Scienza della politica presso l'università di Bologna e da trent'anni editorialista del Corriere della Sera e Paolo Pombeni è professore emerito di Storia ...

Turismo - il poPolo delle occasioni perse. : E' il popolo delle occasioni perse, in fatto di viaggi, e ad analizzarlo è una ricerca condotta da Booking.com insieme a Ili, lo strumento di traduzione offline più veloce al mondo. L'indagine ha ...

mach * Porte aperte oggi a Maso Part : diventerà il Polo della sperimentazione FEM in frutticoltura - presenti Più di 300 frutticoltori - : Le motivazioni sono da ricercare primariamente nel buon numero delle accessioni che sono proposte dai molti programmi di miglioramento genetico sviluppati in molti paesi del mondo. Le accessioni di ...

Motocross delle Nazioni Europee - si ritorna in Polonia : presentate le squadre italiane : L’Italia sarà grande protagonista della rassegna continentale di Motocross al via a Danzica (Polonia): la composizione della squadra maschile e femminile Nel 2017 il Motocross delle Nazioni Europee andò in scena sulla pista di Danzica, in Polonia. Il 9 settembre lo stesso tracciato ospiterà nuovamente la competizione in cui l’Italia è sempre stata grande protagonista. Successivamente all’en plein del 2015 ad Arco di Trento, quando la ...

La voce della Politica Potere al PoPolo Calabria e Basilicata su concessione TOTAL Tempa La Petrosa : Mercoledì 1 agosto, a Montegiordano Marina , CS, , si proietta il film documentario Mal d'AGRI 2. L'iniziativa è promossa da Potere al Popolo Calabria e Basilicata, in collaborazione con RASPA, e ...

Le ragioni della misteriosa ascesa della Dark Polo Gang : Le accuse del mondo del rap Ragazzi che per la loro diversità subiscono moltissimi 'dissing', che per chi non mastichi il gergo hip hop sono attacchi, liti a distanza spesso tramite loro pezzi, botta ...

Un'estate in Polonia - Rai1/ Christina Grosse è la star della pellicola! (oggi - 28 luglio 2018) : Un'estate in Polonia, il film in onda su Rai 1 oggi, sabato 28 luglio 2018. Nel cast: Christina Grosse, Stefan Murr e Irene Rinje, alla regia Karola Meeder. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 13:00:00 GMT)

ROMA alla Casa Internazionale LA CULTURA E' POLITICA Un film sull'origine della persecuzione del poPolo gitano ci può far capire gli errori di oggi : Ha fatto parte di Dons treballant per favorire una POLITICA europea di genere . Ha lavorato per www.donestech.net, una ricerca sull'accès i l'ús de les tecnologies per i diritti della Catalogna e ...