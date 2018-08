Playoff di Europa League Atalanta bloccata sul pareggio

Calcio - Europa League : andata Playoff - Atalanta-Copenaghen 0-0 : Roma, 23 ago., askanews, - L'Atalanta non sfonda il muro eretto dal Copenaghen nell'andata dei playoff di Europa League. Al Mapei Stadium finisce 0-0 nel turno che decreterà la squadra che accederà ai ...

Europa League Playoff - Atalanta-Copenaghen 0-0 : Un pari a reti inviolate per i bergamaschi sul neutrale di Reggio Emilia. Il ritorno tra sette giorni in Danimarca

Risultati Europa League/ Diretta gol live score - andata Playoff : la Dea domina ma non segna! Colpo Dudelange : Risultati Europa League: Diretta gol live score delle partite valide per l'andata dei playoff. Pareggio senza reti dell'Atalanta, che domina ma non concretizza. Benissimo il Dudelange(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 21:45:00 GMT)

Risultati Europa League/ Diretta gol live score - andata Playoff (23 agosto 2018) : Risultati Europa League: Diretta gol live score delle partite valide per l'andata dei playoff. L'Atalanta va a caccia della fase a gironi e ospita a Reggio Emilia il pericoloso Copenaghen(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 08:00:00 GMT)

Probabili formazioni Atalanta-Copenhagen - andata Playoff Europa League 2018-2019 : Gomez e Zapata all’assalto : L’Atalanta è chiamata a un ultimo sforzo per qualificarsi alla fase a gironi dell’Europa League 2018-2019. Dopo aver superato due turni preliminari, gli orobici sono attesi dalla doppia sfida contro il Copenhagen, compagine danese alla portata della Dea ma che non dovrà essere assolutamente sottovalutata. I ragazzi di Gasperini, reduci dal roboante 4-0 rifilato al Frosinone nella prima giornata di campionato, scenderanno in campo ...

Atalanta-Copenhagen - andata Playoff Europa League 2018-2019 : data - programma - orario d’inizio e tv : Giovedì 23 agosto si giocherà Atalanta-Copenhagen, andata dei playoff di Europa League 2018-2019. La Dea va a caccia di un posto nella fase a gironi della seconda competizione continentale per importanza e a Reggio Emilia affronterà l’ostica compagine danese che cercherà di mettersi in luce per giocarsi il tutto per tutto nel ritorno in casa. I ragazzi di Gasperini, reduci dalla roboante vittoria all’esordio in Serie A contro il ...

Europa League - preliminari infiniti per l'Atalanta : archiviato l'Hapoel Haifa - ora i Playoff : Non servono salti mortali all' Atalanta, che gestisce senza patemi l' impegno contro l' Hapoel Haifa: al Mapei finisce 2-0, a segno Zapata e Cornelius,, risultato sufficiente dopo il 4-1 maturato in ...

Europa. Atalanta ai Playoff contro il Copenhagen : L’Atalanta partiva con una vittoria esterna per 4-1. La squadra di Gasperini a Reggio Emilia bissa il successo dell’andata contro

Europa League - l'Atalanta supera l'Hapoel Haifa ed approda al Playoff decisivo : Europa League, l'Atalanta ha battuto di fronte al pubblico amico l'Hapoel Haifa, dopo il successo dell'andata per 4-1 l'Atalanta ha superato il terzo turno di qualificazione alla prossima Europa ...

Europa League - l’Atalanta supera l’Hapoel Haifa ed approda al Playoff decisivo : Europa League, l’Atalanta ha battuto di fronte al pubblico amico l’Hapoel Haifa, dopo il successo dell’andata per 4-1 L’Atalanta ha superato il terzo turno di qualificazione alla prossima Europa League, approdando dunque al playoff ‘finale’ che potrebbe valere l’accesso alla fase a gironi. L’Hapoel Haifa si è dimostrata poca cosa al cospetto della truppa di Gasperini, distrutta per 4-1 ...

RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Diretta gol live score - ritorno 3° turno preliminare : Sigma Olomouc ai Playoff! : RISULTATI EUROPA LEAGUE, Diretta gol live score delle partite in programma oggi giovedì 16 agosto per il ritorno del terzo turno preliminare. Oggi in campo anche l'Atalanta.(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 18:11:00 GMT)

Pronostico Maccabi Tel Aviv vs Pyunik - Playoff Europa League 16-8-2018 e Analisi : Pronostico e Analisi di Maccabi Tel Aviv – Pyunik , Playoff Europa League, Giovedì 16 Agosto 2018. Maccabi-Pyunik, fase due. Dopo lo 0-0 in terra armena di martedì scorso i ragazzi di Ivic e Talalaev sono pronti a scendere di nuovo in campo al Netanya Stadium per giocarsi un posto nella finale Playoff contro una tra i croati del Rijeka e i norvegesi del Sarpsborg (n.d.r., all’andata è finita 1-1). Come finirà il match? Andiamo a ...

Europa League - l’Atalanta passeggia sull’Hapoel Haifa : i nerazzurri ad un passo dai Playoff : L’Atalanta ad un passo dai playoff di Europa League, i nerazzurri segnano quattro gol contro la squadra israeliana L’Atalanta vince contro l’Hapoel Haifa per 4-1. I calciatori di Gasperini, dopo un gol in avvio della squadra israeliana, si rifanno sotto. Il primo tempo si conclude con il risultato di 2-1, ma nel secondo parziale del match sono altre due le reti firmate dai nerazzurri. Hateboer, Zapata, Pasalic e Barrow ...

Hapoel Haifa Atalanta 1-4. Gasperini ipoteca il Playoff di Europa League : Hapoel Haifa-Atalanta 1-4 7' Buzaglo, H,, 19' Hateboer, A,, 21' Zapata, A,, 65' Pasalic, A,, 85' Barrow, A, Hapoel Haifa, 4-3-3,: Setkus; Malul, Tamas, Kapiloto, Dilmoni; Ginsari, 58' Elbaz,, Sjostedt,...