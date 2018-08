calcioweb.eu

: #Pirlo in versione papà: gioca a calcio con i gemellini [VIDEO] - CalcioWeb : #Pirlo in versione papà: gioca a calcio con i gemellini [VIDEO] -

(Di venerdì 24 agosto 2018) Un Andreaincon iavuti dalla compagna Valentina Baldini. Come si evince dala corredo dell’articolo, l’ex di Milan, Juventus e Inter si diverte are con i suoi bambini.ed i suoi gemelli: siLEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SUWEB SCARICA GRATIS L’APP DIWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALEL'articoloincon iWeb.