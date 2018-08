Petrolio | in rialzo a 68 | 28 dollari

Petrolio : in rialzo a 66 - 73 dollari : ANSA, - ROMA, 21 AGO - Il Petrolio è in rialzo a 66,73 dollari per il barile Wti mentre il Brent arretra leggermente a 72,14 dollari. 21 agosto 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Petrolio : Ny - chiude in rialzo a 66 - 43dlr : ANSA, - NEW YORK, 20 AGO - Il Petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,93% a 66,43 dollari al barile.

Petrolio : Ny - chiude in rialzo a 66 - 43dlr : ANSA, - NEW YORK, 20 AGO - Il Petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,93% a 66,43 dollari al barile. 20 agosto 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Petrolio : in rialzo a Ny a 65 - 84 dollari : WASHINGTON, 17 AGO - Il Petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni guadagnano lo 0,58% a 65,84 dollari al barile.

Petrolio : in rialzo a Ny a 65 - 84 dollari : ANSA, - WASHINGTON, 17 AGO - Il Petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni guadagnano lo 0,58% a 65,84 dollari al barile. 17 agosto 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Petrolio : chiude in rialzo a 65 - 34 dlr : ANSA, - MILANO, 16 AGO - Chiusura in lieve rialzo per il Petrolio a New York, dove il prezzo per un barile di greggio è salito a 65,34 dollari al barile, con un progresso dello 0,33% rispetto all'...

Petrolio : in rialzo a 67 - 46 dollari : ANSA, - ROMA, 14 AGO - Il Petrolio è in rialzo a 67,46 dollari per il barile Wti e a 72,85 dollari per il Brent. 14 agosto 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Petrolio : in rialzo a 67 - 46 dollari : ANSA, - ROMA, 14 AGO - Il Petrolio è in rialzo a 67,46 dollari per il barile Wti e a 72,85 dollari per il Brent.

Petrolio : in rialzo a Ny a 67 - 17 dollari : NEW YORK, 10 AGO - Petrolio in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,52% a 67,17 dollari al barile.

Petrolio : in rialzo a Ny a 67 - 17 dollari : ANSA, - NEW YORK, 10 AGO - Petrolio in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,52% a 67,17 dollari al barile.

Petrolio in rialzo a Ny a 67 dollari : ANSA, - NEW YORK, 9 AGO - Il Petrolio in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,13% a 67,04 dollari al barile.

Petrolio in rialzo a Ny a 69.17 dollari : NEW YORK, 7 AGO - Il Petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,22% a 69,17 dollari al barile.

Petrolio in rialzo a Ny a 69.17 dollari : ANSA, - NEW YORK, 7 AGO - Il Petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,22% a 69,17 dollari al barile.

Petrolio in rialzo a Ny a 69.17 dollari : ANSA, - NEW YORK, 7 AGO - Il Petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,22% a 69,17 dollari al barile. 7 agosto 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook