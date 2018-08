Per Grillo l' opposizione in Italia non c' è e il governo se la sta facendo da solo 

Per Grillo l'opposizione in Italia non c'è - ma a farla ci pensa il governo : 'Non c'è l'opposizione, sembra di essere circondati da un gruppetto di prefiche , quelle che piangevano a pagamento ai funerali, e non di costruttori di alternative'. Lo scrive il garante M5s Beppe ...

Ponte Morandi - Beppe Grillo tuona : «Amo Genova - rivedremo tutte le grandi oPere» : Destinati, dopo l'opportuna spartitoria stagionatura politica, ad essere costruiti male e di fretta. Oppure con infinita lentezza come la Salerno-Reggio Calabria'. Il fondatore del M5S, d'altronde, ...

Grillo : "Grandi oPere pubbliche tutte da rivedere" : "Contemplando questo orrore sono ancora più convinto che le grandi opere pubbliche dalla carta al mondo reale devono essere riviste: tutte ". E' quanto scrive Beppe Grillo in un lungo post sul suo blog, dedicato al crollo del ponte Morandi a Genova , aggiungendo che "la concessione a operatori ...

Grillo - rivalutare tutte le grandi oPere : ANSA, - ROMA, 15 AGO - "Contemplando questo orrore sono ancora più convinto che le grandi opere pubbliche dalla carta al mondo reale devono essere riviste: tutte. La concessione a operatori così dissennati della nostra viabilità va revocata e restituita allo stato!". Lo scrive sul suo blog Beppe Grillo. Il ponte Morandi ...

"Io amo Genova". Beppe Grillo sul disastro : "Rivedere tutte le grandi oPere" : "Io amo Genova". Questo il titolo del post con cui Beppe Grillo commenta sul suo blog il disastro che ha colpito la sua città, con il crollo del Ponte Marconi, manda un "vaffa" agli sciacalli e chiede al Governo di "rivedere tutte le grandi opere" e di restituire allo Stato le concessioni."La Superba è tagliata in due, in cielo volano gli elicotteri dei Vigili del Fuoco e del 118, che stanno operando in condizioni estremamente ...

Crollo ponte - il dolore dei genovesi. Grillo : tragedia Per la mia città : Molti i genovesi famosi che sui social hanno espresso dolore per la tragedia del ponte crollato oggi. LEGGI ANCHE Genova, crolla il ponte Morandi sull'A10: 35 morti. Salvini: voglio nomi...

Blog M5s scriveva : "crollo ponte Morandi a Genova? Favoletta"/ Beppe Grillo e 'No Gronda' contro nuove oPere : Quando il Blog M5s si scriveva: 'crollo del ponte Morandi a Genova? Una favoletta'. Beppe Grillo e le battaglie con i No Gronda contro l'opera.

Crollo ponte - il dolore dei genovesi. Grillo : tragedia Per la mia città : Molti i genovesi famosi che sui social hanno espresso dolore per la tragedia del ponte crollato oggi. La mia città si trova ad affrontare una tragedia. Esprimo la mia vicinanza alle famiglie delle ...

Blog M5s scriveva : “crollo ponte Morandi a Genova? Favoletta”/ Beppe Grillo e ‘No Gronda’ contro nuove oPere : Quando il Blog M5s si scriveva: "crollo del ponte Morandi a Genova? Una favoletta". Beppe Grillo e le battaglie con i No Gronda contro l'opera che avrebbe "sostituito" il viadotto(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 18:42:00 GMT)

Le aziende dell'omeopatia e i farmacisti rispondono a Grillo : "Sono farmaci Per legge" : La Federazione degli ordini dei farmacisti italiani risponde a Beppe Grillo sui farmaci omeopatici, dopo che il comico aveva esortato proprio i farmacisti a non venderli."I rimedi omeopatici sono classificati dalla vigente normativa, sia comunitaria che nazionale, come farmaci. È detto in modo inequivocabile dal Codice europeo del farmaco, che l'Italia ha recepito nel 2006 e il farmacista non può rifiutarsi di distribuire nessun ...