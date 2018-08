Pavia | “dodicenne accoltella la madre | gli aveva negato 20 euro per una ricarica”

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 agosto 2018) Un dodicenne hato laperché non gli ha dato 20per ricaricare il cellulare. La vicenda avvenuta mercoledì pomeriggio nell’hinterland di, è riportata dal quotidiano La Provincia Pavese. Secondo il giornale l’aggressione è avvenuta intorno alle 13 al culmine di un litigio trae figlio perché – per l’ennesima volta – l’adolescente ha chiesto 20, sembra per fare una ricarica telefonica. La donna – è la ricostruzione del quotidiano – stanca di sborsare ancora soldi, gli hala somma così il ragazzino hato ad un braccio laprocurandole serie lesioni ai tendini. L’adolescente è stato segnalato al Tribunale dei minori di Milano. La vicenda è avvenuta mercoledì mentree figlio erano in casa. Dopo l’ennesima richiesta del ragazzino di avere i soldi per ricaricare lo smartphone ...