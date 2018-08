Parma-Juve | Tardini quasi tutto esaurito

Parma-Juve - Tardini quasi esaurito : ANSA, - PARMA, 23 AGO - Sale la febbre per la sfida tra Parma e Juventus in programma allo stadio Tardini il prossimo 1 settembre. Questa mattina è iniziata la prevendita dei biglietti e il circuito ...

La Juve debutta su DAZN il 1° settembre a Parma : TORINO - La Juventus giocherà contro il Parma il 1 settembre alle ore 20,30 allo stadio Ennio Tardini. La partita sarà visibile su DAZN , la nuova piattaforma live e on demand che permette di seguire ...

Juve : le perplessità del Parma su Kean : L'edizione odierna de l Corriere dello Sport conferma l'interessamento del Parma per Moise Kean . L'attaccante ha un contratto fino al 2020, l'idea dei bianconeri è quella di rinnovargli il contratto e farlo partire in prestito, altrimenti ...

Parma - piace un centrocampista della Juventus : Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport , il Parma ha messo gli occhi su Grigoris Kastanos , centrocampista cipriota classe 1998 di proprietà della Juventus .

Calciomercato - le trattative del giorno : gli affari Juve-Milan - l’idea del Parma e l’innesto della Samp : 1/7 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...

Cristiano Ronaldo? Costo dei biglietti alle stelle : i gialloblu massacrati per Juventus-Parma : Centosettantotto euro. È questo il prezzo da pagare per veder giocare Cristiano Ronaldo . L'arrivo dell'attaccante portoghese ha fatto letteralmente impazzire il calcio italiano ma non solo. Un ultimo ...

Juventus - ecco chi ha chiesto il Parma : Il Parma sfida l'Udinese per l'attaccante Quagliarella della Sampdoria e la Spal per il centrocampista Grassi del Napoli. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , chiesto alla Juventus il trequartista cipriota Kastanos , classe 1998, nella scorsa stagione in prestito prima al Pescara e poi ai belgi dello Zulte Waregem.

Roma - calendario Serie A 2019/ Chiusura col Parma come nell'anno dello Scudetto. Derby alla 7a - Juve a Natale : Roma, calendario Serie A 2018: i giallorossi attendono di scoprire il loro percorso in campionato e soprattutto con chi dovranno giocare nella prima giornata del prossimo 19 agosto(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 20:31:00 GMT)

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : colpacci in arrivo per Juventus e Milan - scatti di Udinese e Parma : Calciomercato sempre più caldo, ecco tutte le trattative del giorno. Continuano ad essere ore caldissime in casa Juventus, i bianconeri non si fermano di certo dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo. I bianconeri adesso devono operare prima in uscita, in arrivo un tesoretto clamoroso. Decisa la cessione di Higuain, Chelsea o Milan le destinazioni, pronti 50 milioni per il club bianconero, quasi la stessa cifra in arrivo dal Chelsea per il ...

In attesa di Juve-Parma - Bruno Alves avverte Cristiano Ronaldo : “lo prenderò a calci - sua madre mi ha dato il permesso” : Il difensore del club emiliano ha parlato dell’arrivo del connazionale alla Juventus, avvisandolo che lo prenderà a calci durante Juve-Parma Entrambi portoghesi e amici per la pelle, in serie A però dovranno giocare uno contro l’altro. Bruno Alves e Cristiano Ronaldo si affronteranno con le maglie di Parma e Juventus, una sfida che il difensore classe ’81 non vede l’ora di giocare per… prendere a calci ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpacci di Juve ed Inter - scatti di Parma - Samp e Atalanta : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Sono ore caldissime in casa Parma, ansia dopo i deferimenti in relazione all’ultima gara del campionato di Serie B contro lo Spezia e riguardanti i messaggi inviati dai calciatori del Parma agli avversari, il club rischia anche la retrocessione. Nel frattempo il club si muove sul mercato, nelle ultime scatto per il centrocampo. Secondo ‘Gianluca Di Marzio’ nelle ultime ore sul ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Napoli - Juve e Milan scatenate - sprint di Parma - Atalanta - Torino e Cagliari : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Il Napoli fa sul serio in vista della prossima stagione, in arrivo nuovi super colpi per il tecnico Carlo Ancelotti.Importanti annunci da parte del presidente De Laurentiis, ecco l’intervista al Corriere dello Sport: “Due portieri, un esterno basso che sappia difendere, se vanno via Jorghinho e Hamsik anche due centrocampisti. Abbiamo già preso Verdi: vedrete, da noi Simone sarà più ...