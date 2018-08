Parma | Gervinho | ' Zero pressioni Salvezza possibile'

Parma - Gervinho è pronto : "Salvezza? Darò tutto" : Il suo arrivo al Parma è stato uno dei colpi più sorprendenti dell'ultima sessione di mercato. Gervinho non sente pressioni e ha le idee chiare sull'avventura che lo aspetta in gialloblù: "La ...

Gervinho al Parma / Ultime notizie : l'ivoriano torna in Italia - ha firmato un triennale : Gervinho al Parma, Ultime notizie: l'attaccante ivoriano torna in Italia dopo due anni in Cina. Il calciatore ha firmato un contratto di tre anni con la squadra gialloblù.

Parma - Gervinho firma un triennale : ANSA, - Parma, 17 AGO - E' ufficiale, torna in Italia Gervais Lombe Yao Kouassi "Gervinho". L'attaccante ivoriano ex Roma, 31 anni, ha firmato oggi un contratto che lo lega al Parma fino al 30 giugno ...

Calciomercato Parma - ufficiale l'arrivo di Gervinho : tutti i dettagli dell'operazione : Il club emiliano ha ufficializzato tramite un comunicato l'arrivo di Gervinho, svincolatosi dall'Hebei Fortune E' ufficiale il ritorno in Italia di Gervinho, l'ivoriano è un nuovo giocatore del Parma come riporta il sito del club emiliano: 'Il Parma Calcio 1913 comunica il tesseramento del calciatore Gervais Lombe Yao Kouassi "Gervinho" (Anyama, Costa d'Avorio, 27 maggio 1987). L'attaccante, che in carriera ha ...

