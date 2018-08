Malgioglio balla in tacchi e pareo - Paris Hilton vede il video e 'se la ride' : Paris Hilton ha dato un assaggio della stravaganza di Paolo Malgioglio ai suoi quasi 10 milioni di follower su Instagram. L'autore e cantante italiano è finito nelle "Stories" dell'ereditiera grazie a ...

Paris Hilton pazza di Cristiano Malgioglio e la sua danza sui tacchi : Che Cristiano Malgioglio fosse amato in Italia era cosa già nota, ma che tra i suoi fan ci fossero anche star internazionali non era così scontato, eppure una delle sue ultime performance sui social è stata apprezzata da una diva come Paris Hilton. Sul web, infatti, è diventato virale un balletto che ‘zia Malgy’ ha fatto sulle note di Do ya think I’m sexy, cover di Rod Stewart reinterpretata proprio dalla bionda ereditiera nel ...

Malgioglio conquista anche Paris Hilton : il messaggio di lui e lo scoop sul GF 2018 : Paris Hilton pazza di Cristiano Malgioglio: lui ringrazia e poi lancia uno scoop sul GF 2018 L’allegria e la simpatia di Cristiano Malgioglio hanno letteralmente conquistato una delle dive più famose degli ultimi tempi, ovvero: Paris Hilton. La ricca ereditiera, infatti, ha recentemente ripostato sul suo profilo Instagram un video di Malgioglio, dimostrandosi molto divertita […] L'articolo Malgioglio conquista anche Paris Hilton: il ...

Andrea Damante : il nuovo gesto di Paris Hilton dopo la foto ‘rumorosa’ : Andrea Damante: il nuovo gesto di Paris Hilton dopo la foto che fece rumore qualche settimana fa, quando i ponti con Giulia De Lellis non erano ancora saltati Andrea Damante va forte, alla consolle e non solo. Il deejay veronese, da quando ha lasciato il trono di Uomini e Donne, non si è più arrestato […] L'articolo Andrea Damante: il nuovo gesto di Paris Hilton dopo la foto ‘rumorosa’ proviene da Gossip e Tv.

Paris Hilton - matrimonio rimandato con Chris Zylka : i motivi del rinvio delle nozze : Paris Hilton rimanda le nozze con il fidanzato Chris Zylka: la coppia non si sposerà a novembre come preventivamente stabilito, ma in primavera Una della coppie di fidanzati più famose dell’interno star system ha deciso di rimandare le nozze. Il matrimonio previsto per il prossimo novembre tra Paris Hilton ed il fidanzato Chris Zylka, dopo la proposta sulla neve di Aspen (vedi qui), è stato rimandato in primavera. Tanti sono i motivi ...

Paris Hilton e il fidanzato Chris Zylka : le nozze come un reality : ... quindi pianificare le nozze è stato molto difficile' ed è indubbio che ci sia molta curiosità sul gran giorno di una delle ereditiere più celebri al mondo. Foto: PrPhotos Calendario Pirelli 2019: ...

Tezenis Show – Da Paris Hilton a Valentina Ferragni : che spettacolo la presentazione della linea F/W 2018-19 [GALLERY] : Uno Show da favola con Tezenis per la presentazione della nuova collezione autunno inverno 2018-19 Da sempre Tezenis Show non è una semplice sfilata ma uno Show interattivo e coinvolgente che ha nel suo DNA il mondo della musica. L’ispirazione e il mood sono quelli di un CLUB “street” con Passerella effetto cemento, e l’atmosfera di essere in un club “cool” in un basement newyorkese ricreato nelle scenografie e dalla maxi discoball che ...

Da Emma Marrone a Paris Hilton dj - parata di star per la sfilata Tezenis : Non una semplice sfilata di moda, ma un fashion show interattivo che celebra il connubio con il mondo della musica. Per la presentazione della collezione underwear autunno-inverno 2018/19, il brand Tezenis fa le cose in grande stile a Verona e, con un'ispirazione da club street style newyorkese, ...