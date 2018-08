Panarea blindata per il party di Murdoch da un milione di euro Ma Rupert dal

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 agosto 2018) Eran tremila, erano giovani e rozzi… Sul molo di, fazzoletto di roccia vulcanica in mezzo al mare, è tutto un sciamare di ciabatte, canottiere, sudori e merende al sacco, vomitati ogni giorno dai barconi del turismo cafone. Il contrasto è ancora più stridente con il super yacht, Saluzi, 70 metri, dotato anche di una spa, un karaoke/lounge e un cinema sotto le stelle, sulle fiancate un murales pop luminescente, un pugno negli occhi pagato la bellezza di 480milaper una settimana. E’ stato il regalo di papà), il patron di Sky, alla figlia Elisabeth, Liz per gli amici, per i suoi 50 anni. Altri ospiti dormivano su un paio di panfili di dimensioni più ridotte, ma sempre dai 40 metri in su. Liz si era raccomandata con gli organizzatori del: low profile, mantenere il basso profilo, non vogliamo dare nell’occhio. Anche quando hanno chiesto al Hotel Raya di ...