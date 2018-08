Palestra | calcio e jogging | i vip si rimettono in forma dopo le vacanze

spettacoliecultura.ilmessaggero

: RT @cfflorentia: ?? RE-START?? #FEARLESS???? ?? Day 6: #NoStopTraining! ?? Palestra #Hidron - Campi Bisenzio (FI) #calciofemminile #serieA… - BMangiagli : RT @cfflorentia: ?? RE-START?? #FEARLESS???? ?? Day 6: #NoStopTraining! ?? Palestra #Hidron - Campi Bisenzio (FI) #calciofemminile #serieA… - valgimiglifabio : RT @cfflorentia: ?? RE-START?? #FEARLESS???? ?? Day 6: #NoStopTraining! ?? Palestra #Hidron - Campi Bisenzio (FI) #calciofemminile #serieA… - TommasoBecagli : RT @cfflorentia: ?? RE-START?? #FEARLESS???? ?? Day 6: #NoStopTraining! ?? Palestra #Hidron - Campi Bisenzio (FI) #calciofemminile #serieA… -

(Di venerdì 24 agosto 2018) Il lettino in spiaggia usato come tappetino per gli addominali. Ilvista mare. E qualche ora di 'gioco' dedicata a sperimentare nuovi sport. Lesono ormai prossime alla fine e, in ...