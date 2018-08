Paita PD | Genova | “Toninelli in vacanza | non è cambiamento ma vergogna”

romadailynews

(Di venerdì 24 agosto 2018) Roma – “Toninelli in questa vicenda ha dimostrato totale inadeguatezza: prima dichiara che la Gronda e’ un’opera da rimettere in discussione, poi nomina una commissione d’inchiesta senza verificare le attivita’ pregresse svolte dagli stessi membri, infine li rimuove senza ammettere di avere sbagliato. Il tutto rimanendo rigorosamente inmentre 177 persone vengono prese in ostaggio a Catania esta vivendo con il crollo del ponte la piu’ grande tragedia degli ultimi decenni”. Cosi’ Raffaella, parlamentare del Pd. “Selfie, divertimento e amore mentre l’Italia,e la Liguria soffrono. Questo non e’. Questa e’ vergogna”, conclude. L'articolo(PD):, “Toninelli in, non èma vergogna” proviene da RomaDailyNews.