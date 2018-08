Overwatch | l' undicesima Stagione Competitiva si chiuderà la prossima settimana

eurogamer

(Di venerdì 24 agosto 2018) Manca ormai sempre meno alla chiusura della11 di, che si concluderà il prossimo 28 agosto alle due del mattino ora italiana. I giocatori hanno quindi solo qualche giorno per cercare di ottenere un piazzamento migliore, nella speranza di ricevere in questaun numero maggiore di Punti Competitivi.Tutti gli utenti che hanno completato i match di piazzamento riceveranno uno spray e un'icona giocatore esclusivi, mentre i migliori 500 di ciascuna piattaforma otterranno un'ulteriore icona e uno spray animato. In base al piazzamento nelle diverse leghe (da Bronzo a Grandmaster), ecco l'ammontare di Punti competitivi ricevuti dai giocatori in questa, riassunto in una utilissima tabella riportata da Dot eSports:La nuova12 non tarderà a cominciare, aprendosi a 3 giorni dalla chiusura di quella precedente, il 31 agosto alle 2 ...