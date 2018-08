ilfattoquotidiano

: RT @Cascavel47: Overwatch League: dalla prima stagione al futuro, per la competizione targata Blizzard è tempo di bilanci - Soldier76bot : RT @Cascavel47: Overwatch League: dalla prima stagione al futuro, per la competizione targata Blizzard è tempo di bilanci - Cascavel47 : Overwatch League: dalla prima stagione al futuro, per la competizione targata Blizzard è tempo di bilanci… - TutteLeNotizie : Overwatch League: dalla prima stagione al futuro, per la competizione targata Blizzard è… -

(Di venerdì 24 agosto 2018) Laa fine luglio ha incoronato i suoi primi campioni assoluti: i London Spitfire. Laideata daper promuovere il proprio titoloe spingere prepotentemente sulla componente competitiva ha concluso la suadurata poco più di sei mesi. La squadra londinese, l’unica europea presente, ha sconfitto in finale i Philadelphia Fusion nella splendida cornice del Barclays Center di New York con 22.434 spettatori accorsi nello stadio dei Brooklyn Nets per assistere dal vivo all’evento: 1 Milione di dollari il premio per i London Spitfire, 400.000 per i Fusion, ospiti speciali dello star-system americano e il tutto esaurito dal vivo. Quasi un mese dopo, a bocce ferme, è tempo di stilare un primo bilancio dellae tentare di capire se è un modello vincente o da rivalutare per le prossime stagioni. Il formato Dodici squadre, ...