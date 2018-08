Ora la russa Kalashnikov spara con l' auto elettrica

Gli 007 americani : "Una spia russa ha lavOrato per più di 10 anni all'ambasciata Usa di Mosca" : A leggere la storia sembra di avere tra le mani il copione di un film che ha come protagonista una astuta signora russa che per anni riesce a intrufolarsi nell'ambasciata americana, carpendone tutti i segreti, avendo accesso a tutti i sistemi di comunicazione. E invece non è un film: gli 007 americani hanno smascherato una spia che per oltre dieci anni ha lavorato nell'ambasciata Usa a Mosca. Lo rivela il britannico Guardian, ripreso dai ...

