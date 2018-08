Onavo app di Facebook rimossa dall’App Store per violazione della privacy

http://feedproxy.goo

(Di venerdì 24 agosto 2018)ha rimossoProtect VPN dall’Appdopo la segnalazione da parte di Apple che ne ha constatato ladelle norme sulla. Il social network ha sospeso altre 400 app per dubbi sull’utilizzo dei dati degli utenti e bandito myPersonality.ha sospeso oltre 400 Se non fosse estate si potrebbe parlare di pulizie di primavera per il social blu di Mark Zuckerberg che ancora una volta si trova a dover ammettere che le falle sui dati degli utenti non sono facilmente risolvibili. Il motivo principale è che gli attori in gioco basano proprio sui dati gli introiti. Sono oltre 4 milioni gli utenti dii cui dati sono stati “utilizzati in modo improprio” dall’app myPersonality, un’app per i quiz sulla personalità in attività dal 2012. La società di Menlo Park ha dovuto rimuovere una sua app,Protect VPN, ...