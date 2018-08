OMICIDIO BAILO | ACCOLTELLATA ALLA GOLA Ultime notizie | video di Manuela ancora viva

OMICIDIO BAILO - Pasini resta in carcere/ Ultime notizie : Manuela accoltellata alla gola - rescissa la carotide : Manuela Bailo , l'amante: "Litigio per un tatuaggio" Ultime notizie sull' Omicidio della 35enne, dubbi sulla versione di Pasini , i primi risultati dell'autopsia(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 14:28:00 GMT)

Manuela Bailo - l'amante : "Litigio per un tatuaggio"/ Ultime notizie OMICIDIO - dubbi sulla versione di Pasini : Manuela Bailo , l'amante : "Litigio per un tatuaggio" Ultime notizie sull' omicidio della 35enne, dubbi sulla versione di Pasini , i primi risultati dell'autopsia(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 11:34:00 GMT)

L' OMICIDIO di Manuela Bailo - l'autopsia rivela : "La morte è avvenuta per soffocamento" : Da stabilire se sia stata strangolata o abbia avuto un'emorragia interna. L'amante in carcere ribadisce la sua versione: "Abbiamo litigato per un tatuaggio"

L' OMICIDIO di Manuela Bailo - l'amante parla di un incidente : non voleva ucciderla - Ultime Notizie Flash : L'omicidio di Manuela Bailo , l'amante parla di un incidente : non voleva ucciderla . Ecco le Ultime Notizie sul caso

OMICIDIO Manuela Bailo : l’amante confessa : Omicidio Manuela Bailo ultime notizie – Una svolta nel caso della 35enne scomparsa da Brescia lo scorso luglio. L’ex amante Fabrizio Pasini ha confessato in queste ore di aver commesso il fatto. L’Omicidio di Manuela Bailo sarebbe avvenuto il giorno precedente all’allarme lanciato sulla presunta scomparsa della vittima. Omicidio Manuela Bailo, “L’ho sepolta in una cascina” Finite in tragedia le ricerche ...