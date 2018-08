Nuova Zelanda Australia Streaming video e diretta tv | orario e risultato live Rugby

Nuova Zelanda VUOLE I RIFUGIATI DELL'AUSTRALIA/ Ultime notizie : premier offre asilo ai migranti : La NUOVA ZELANDA VUOLE i RIFUGIATI DELL'AUSTRALIA: l'offerta della premier Ardern, "siamo pronti ad aiutare". Intanto il premier australiano Turnbull rischia il posto...(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 13:52:00 GMT)

Championship - la Nuova Zelanda parte bene : Australia ko : Partono con il piede giusto gli All Blacks nel Rugby Championship, il torneo riservato alle squadre dell'emisfero australe. A Sydney, nella prima partita del torneo , al quale prendono parte anche ...

The Rugby Championship 2018 : Australia-Nuova Zelanda 13-38. I Wallabies crollano nella ripresa - Sydney espugnata dagli All Blacks : Dura 40′ l’equilibrio nel match d’esordio del The Rugby Championship tra Australia e Nuova Zelanda: i Wallabies spariscono dal campo nella ripresa e gli All Blacks maramaldeggiano in quel di Sydney, trovando anche il punto di bonus, avendo marcato ben sei mete contro una degli avversari. Punteggio finale 13-38. Eppure nel primo tempo a partire meglio era stata l’Australia, capace di sbloccare il risultato da piazzato con ...

Nuova Zelanda vieta la vendita di case agli stranieri : La Nuova Zelanda ha approvato una Nuova norma di legge che impedisce la compravendita di case ai cittadini stranieri. La legge ha come obiettivo quello di contrastare il consistente aumento dei prezzi ...

La Nuova Zelanda ha proibito l’acquisto di case da parte di stranieri : Il governo della Nuova Zelanda ha introdotto una Nuova norma che proibisce l’acquisto di case nel paese da parte di stranieri. La Nuova regola – da cui sono esentati solo i cittadini di Singapore e dell’Australia – è stata introdotta The post La Nuova Zelanda ha proibito l’acquisto di case da parte di stranieri appeared first on Il Post.

Inquinamento - in Nuova Zelanda stop ai sacchetti di plastica entro l’anno : entro l’anno la Nuova Zelanda abolirà l’uso dei sacchetti di plastica usa e getta. L’ha annunciato venerdì la prima ministra Jacinda Ardern: il piano è stato approvato dal governo neozelandese ed entrerà in vigore nei prossimi 6 mesi. Si tratta di una decisione importante messa in atto per ridurre l’Inquinamento e preservare il prezioso ambiente costiero e marino. Il Paese attualmente registra uno dei più alti tassi di ...

Nuova Zelanda - vietati sacchetti di plastica per la spesa/ Premier : "Inquinano - dobbiamo salvaguardare Paese" : Nuova Zelanda, vietati sacchetti di plastica per la spesa: ultime notizie, Premier Jacinda Ardern sottolinea che "inquinano", possibili multe salate per chi sgarra(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 10:29:00 GMT)

La Nuova Zelanda ha vietato i sacchetti di plastica della spesa : Venerdì mattina la prima ministra della Nuova Zelanda Jacinda Ardern ha annunciato un piano del governo per eliminare l’uso dei sacchetti di plastica non riciclabile in tutto il paese. Il piano approvato dal governo prevede che entro 6 mesi i The post La Nuova Zelanda ha vietato i sacchetti di plastica della spesa appeared first on Il Post.

Nuova Zelanda vieterà sacchetti plastica : ANSA-AP, - WELLINGTON, 10 AGO - La Nuova Zelanda ha in programma di vietare i sacchetti di plastica usa e getta entro il prossimo per preservare il proprio territorio. La primo ministra Jacinda Ardern,...

Nuova Zelanda - Jacinda Ardern insegnerà alla figlia la lingua Maori - : La premier neozelandese, da poco tornata al lavoro dopo sei settimane di maternità, ha rivelato di voler insegnare alla piccola Neve anche questa lingua indigena oltre all'inglese

Nuova Zelanda : ritrovato alpinista disperso da una settimana : ritrovato giovane alpinista, disperso mentre tentava la scalata al Monte Aspiring, in Nuova Zelanda: il 29enne ha rischiato di morire assiderato e secondo i soccorritori probabilmente non sarebbe riuscito a sopravvivere ad un’altra notte in quelle condizioni. Il Monte Aspiring è una destinazione ben nota ma anche molto difficile: oltre 30 le persone che vi hanno perso la vita negli ultimi 10 anni. Il giovane ha lanciato l’allarme ...

Nuova Zelanda - premier neo-mamma ritorna al lavoro : Wellington, 2 ago., askanews, - La Primo ministro neozelandese Jacinda Ardern è ritornata al lavoro, sei settimane dopo essere diventata la seconda capo di governo al mondo a dare alal luce un figlio in pieno mandato. La leader di 38 anni, che il 21 giugno ha partorito la piccola Neve, sua primogenita, ha annunciato che …

La prima ministra della Nuova Zelanda Jacinda Ardern ha ripreso l’incarico dopo sei settimane di congedo di maternità : La prima ministra della Nuova Zelanda Jacinda Ardern ha ripreso il suo incarico sei settimane dopo aver partorito la figlia Neve, lo scorso 21 giugno. Ardern ha preso sei settimane di congedo di maternità, come aveva detto annunciando di essere The post La prima ministra della Nuova Zelanda Jacinda Ardern ha ripreso l’incarico dopo sei settimane di congedo di maternità appeared first on Il Post.

Nuova Zelanda - la settimana di 4 giorni : Un'azienda accorcia drasticamente il tempo di lavoro, a paga invariata, e ottiene un netto aumento della produttività