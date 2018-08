Nuoto | Giochi Asiatici 2018 | Sun Yang fa poker nei 1500 sl senza essere il padrone

Nuoto - Giochi Asiatici 2018 : doppiette per Schooling e Jianjiahe Wang. Quadarella rimane seconda nel ranking degli 800 sl : Quinta giornata di gare a Giacarta per l’edizione 2018 dei Giochi Asiatici e la piscina ha emesso le sue sentenze circa le gare in programma ed uno sguardo interessato c’era anche da parte di chi il meglio lo aveva già dato. Ci riferiamo a Simona Quadarella che, ormai in vacanza, poteva essere interessata a questo day-5 vista la finale degli 800 stile libero donne. L’azzurra, detentrice del secondo miglior tempo mondiale ...

Nuoto - Giochi Asiatici 2018 : Piero Codia meglio di Joseph Schooling nei 100 farfalla - Bingjie Li e Koseki in evidenza : La quarta giornata di gare del Nuoto in piscina a Giacarta, valida per l’edizione 2018 dei Giochi Asiatici, ha riservato crono interessanti, anche confrontati rispetto a quanto già visto in piscina in altre manifestazioni. Grande attesa c’era sulle prestazioni del campione olimpico dei 100 farfalla uomini, il rappresentante di Singapore, Joseph Schooling. Ebbene, l’oro a Rio 2016 ha rispettato i favori del pronostico e si è ...

Nuoto - Giochi Asiatici 2018 : Sun Yang vince i 400 sl con il miglior crono mondiale dell’anno - WR di Xiang Liu nei 50 dorso : La terza giornata di gare del Nuoto in piscina a Giacarta, valida per l’edizione 2018 dei Giochi Asiatici, è stata quella dei fuochi d’artificio. A scaldare gli animi del pubblico presente e a fare l’acqua bianca, come si suol dire, ci ha pensato la cinese Xiang Liu che con il crono di 26″98, nella finale de 50 dorso, è entrata nella storia, essendo la prima donna ad infrangere il muro dei 27″ su questa distanza ...

PallaNuoto femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia-Spagna 8-9. Setterosa d’argento - ma quanti rimpianti : Il Setterosa manca l’appuntamento con la storia dei Giochi del Mediterraneo: la prima medaglia d’oro in assoluto della Pallanuoto femminile è della Spagna, che batte in finale l’Italia per 9-8. Medaglia di bronzo alla Grecia, che batte 15-5 la Francia, mentre il quinto posto è del Portogallo, che supera 16-8 la Turchia. Avvio positivo per il Setterosa, che sblocca con Garibotti, ma Forca pareggia subito. Ancora Garibotti ...

LIVE PallaNuoto femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Italia-Spagna vale l’oro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della finale del torneo di Pallanuoto femminile dei Giochi del Mediterraneo: il Setterosa, dopo aver superato la Francia e strapazzato la Turchia, affronterà la Spagna, che dopo aver vinto in modo sofferto contro la Grecia, ha maramaldeggiato contro il Portogallo. OASport vi propone la DIRETTA LIVE della finale del torneo di Pallanuoto femminile ai Giochi del Mediterraneo: cronaca in ...

PallaNuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : l’Italia chiude al quinto posto. Francia schiantata 15-2 : L’Italia della Pallanuoto maschile chiude al quinto posto i Giochi del Mediterraneo: il Settebello nella finalina di consolazione ha battuto per 15-2 la Francia. Al settimo posto il Portogallo, che ha superato per 6-4 la Turchia. Nel tardo pomeriggio le finali per le medaglie del torneo femminile: Setterosa in acqua per l’oro alle ore 19.30 contro la Spagna. La nazionale italiana maschile invece oggi ha onorato la competizione, dopo ...

PallaNuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : Settebello - che male! La finale sarà Grecia-Serbia - azzurri per il quinto posto : Nella giornata odierna si è completato il quadro della fase a gironi della Pallanuoto maschile ai Giochi del Mediterraneo: in serata la sconfitta dell’Italia contro la Spagna ha relegato gli azzurri alla finale per il quinto posto contro la Francia. La Grecia passeggiando contro la Turchia, ringrazia e va in finale per l’oro contro la Serbia. La Spagna invece affronterà per il bronzo il Montenegro. Giocheranno per evitare ...

PallaNuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia-Spagna 6-7. Il Settebello giocherà per il 5° posto : L’epilogo peggiore è diventato realtà: il Settebello ha perso questa sera contro la Spagna per 6-7 nell’ultima gara della fase a gironi del torneo di Pallanuoto maschile ai Giochi del Mediterraneo ed ora dovrà giocare per il quinto posto domani alle ore 14.30 contro la Francia. La Spagna affronterà invece il Montenegro nella finale per il bronzo. A giocarsi l’oro saranno Serbia e Grecia. Sempre costretti ad inseguire, gli ...

PallaNuoto femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : finale per il bronzo tra Grecia e Francia : Ultimi due incontri per quanto riguarda i gironi del torneo femminile di Pallanuoto ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018. Giornata di riposo per l’Italia, con il Setterosa che ha già prenotato il biglietto per la finale per l’oro di domani, sono andate in scena le sfide che hanno decretato la finale per il bronzo. A sfidarsi infatti saranno Grecia e Francia: le elleniche ovviamente si sono dovute accontentare della finalina, ...

PallaNuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : bene l’Italia. La Grecia batte la Spagna : Si è conclusa anche per il torneo di Pallanuoto maschile la seconda giornata di gare ai Giochi del Mediterraneo: nel pomeriggio era arrivato il largo successo del Settebello sulla Turchia, mentre nel girone degli azzurri in serata la Grecia ha superato di misura la Spagna. Nel Girone A due sfide senza storia: la Serbia ha battuto la Francia per 14-4 prenotando così la finale per l’oro e relegando in pratica gli acerrimi rivali del ...

PallaNuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia-Turchia 23-3. Il Settebello pensa già alla Spagna : Dopo la facile vittoria del Setterosa in mattinata, arriva un altro largo successo, quello del Settebello, sempre contro la Turchia, nel torneo di Pallanuoto maschile ai Giochi del Mediterraneo: la nazionale italiana ha vinto per 23-3 ed ora potrà concentrarsi sulla importantissima sfida di domani contro la Spagna, che vale l’accesso alla finale per l’oro di domenica 1 luglio. Al festival del gol degli italiani prendono parte Gallo ...

PallaNuoto femminile - Finale Giochi del Mediterraneo 2018 : Spagna-Italia. Data - programma e orario : In virtù dei risultati odierni, è stata delineata la Finale per l’oro del torneo di Pallanuoto femminile ai Giochi del Mediterraneo: con due vittorie nelle prime due giornate, saranno Italia e Spagna a contendersi il titolo. Entrambe le selezioni domani riposeranno, e potranno così prepararsi al meglio alla finalissima. La sfida che assegnerà la medaglia d’oro andrà in scena sabato 30 giugno alle 19.30. Il Setterosa e la compagine ...

PallaNuoto femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : bis vincente per Italia e Spagna. Sarà questa la finale per l’oro : Va in archivio la seconda giornata della Pallanuoto femminile ai Giochi del Mediterraneo: dopo le vittorie di ieri, il Setterosa e la Spagna hanno concesso il bis nelle gare odierne, staccando il pass per la finalissima per la medaglia d’oro, in programma sabato 30 giugno alle 19.30. Hanno riposato oggi Francia e Grecia. Nel Girone A, l’Italia ha avuto vita facile contro la Turchia, mai in partita e battuta per 30-3, mentre nel ...

