“Non ci sono più dubbi!” DiCaprio ha perso la testa per questa sexy modella Li hanno

“Non sono stato io”. Brantley Lloyd - il suo corpicino trovato senza vita. Nel giorno del suo terzo compleanno. La versione del padre : Doveva essere un giorno di festa. Il terzo compleanno, gli amichetti pronti ad arrivare, la torta da tagliare e i regali da scartare. Niente di tutto ciò per il piccolo Bryan Lloyd, deceduto in Virginia il 7 agosto scorso. Tragica fatalità? No secondo gli inquirenti che vogliono vederci chiaro: il cuoricino del piccolo angelo ha smesso di battere ormai quattordici giorni fa. Cause naturali? Niente affatto: Bryan sarebbe morto poiché vittima ...

Diciotti : Procura Agrigento apre inchiesta contro ignoti. Salvini : “Non sono ignoto mi autodenuncio” : La Procura di Agrigento pensa di aprire un’ inchiesta per sequestro di persona contro ignoti, Salvini fa notare un errore Il Procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio racconta: “Abbiamo cominciato a indagare con gli ufficiali di Porto Empedocle e ci sono contatti con altri livelli del corpo. Ma va dato atto al personale della Diciotti di operare perché la permanenza a bordo sia la meno dolorosa possibile”. “La politica ...

Maria Monsé : “Non sono rifatta”. E lancia una frecciatina a una collega… : Maria Monsé contraria alla chirurgia estetica attacca una collega del mondo dello spettacolo Maria Monsé non è rifatta. A precisarlo la diretta interessata, che si è detta fermamente contraria alla chirurgia estetica. La showgirl lanciata da Non è la Rai crede nella forza dello sport e della sana alimentazione, due abitudini che fanno parte ormai […] L'articolo Maria Monsé: “Non sono rifatta”. E lancia una frecciatina a una ...

Asia Argento : “Non ho violentato Jimmy Bennett”/ Ultime notizie : “Sono scioccata - è una persecuzione” : Asia Argento: “Non ho violentato Jimmy Bennett”. L'attrice smentisce l'articolo del New York Times sulle presunte molestie sessuali: “Sono scioccata, è una persecuzione”. Le Ultime notizie(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 16:45:00 GMT)

“Non è più lei”. Kate Middleton - i sudditi se ne sono accorti e ora pensano al peggio : Per i sudditi della Gran Bretagna, ormai è una certezza: Kate Middleton non è più la stessa. Tutti sono ormai certi che la duchessa, dalla nascita di Louis, non sia più la stessa, che abbia qualche problema. Ormai la preoccupazione è generale: tutti temono per la sua salute. Kate in effetti è magrissima (nonostante abbia partorito da pochi mesi), sorride meno e quando lo fa, sembra che la cosa sia forzata. Per questo si pensa che la duchessa ...

La mediatrice - il medico - il fotografo : chi sono i lavoratori sulla nave Aquarius. “Non possiamo girarci dall’altra parte” : New York, Palermo, Torino, Los Angeles, Berlino, Romania, Egitto, Tunisia, Regno Unito, Australia. Le persone che lavorano a bordo di Aquarius – la nave SOS Mediterranée/Medici senza frontiere che effettua ricerca e soccorso, attualmente in missione nella zona SAR a 25/30 miglia davanti alla Libia nell’eventualità di imbarcazioni in difficoltà cariche di migranti – vengono da tutto il mondo. Come comunicano con le famiglie? Cosa vuol ...

Terremoto Molise : “Non ci sono danni - solo tanta paura. Situazione sotto controllo” : “La Situazione attualmente è sotto controllo, gli abitanti delle zone colpite sono ospitati nelle tende ma perché al momento hanno paura a rientrare nelle case: la Situazione è sotto controllo e la macchina dei soccorsi ed interventi ha funzionato benissimo“: lo ha dichiarato all’Adnkronos Donato Toma, presidente della Regione Molise in merito alla sequenza sismica in atto nella regione. “Protezione civile, vigili del ...

Terremoto Molise : “Rapido e progressivo aumento” della sequenza sismica - “Non si possono escludere scosse più forti” : In seguito alla scossa di magnitudo 5.1, e alle successive repliche, che hanno interessato la provincia di Campobasso con epicentro nei comuni di Montecilfone, Larino e Guglionesi, si è riunita nel pomeriggio di ieri a Roma, su richiesta del Capo Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli, la Commissione Nazionale Grandi Rischi, presieduta dal presidente prof. Gabriele Scarascia Mugnozza. Nel corso della riunione la Commissione ha ...

Chiara Ferragni senza slip? Il follower attacca : “Non sono cose per una madre” - la fashion blogger risponde a tono! : Chiara Ferragni non indossa gli slip? Alla domanda tendenziosa del follower replica la diretta interessata, la fashion blogger zittisce l’utente poco attento “Ma dai, ma sono cose di una madre? Cioè esci senza mutande“. Così un follower ha commentato la foto di Chiara Ferragni che indossa una gonna audace mentre si dirige ad un party ad Ibiza. Tra gli altri commenti lasciati sotto il sexy scatto, tantissimi ...

Ponte Morandi - i familiari di alcune vittime : “Non vogliamo funerali di Stato - sono una farsa. Non servono passerelle” : “Mio figlio non diventerà un numero nell’elenco dei morti causati dalle inadempienze italiane, farò in modo che ci sia giustizia per lui e per gli altri: non dobbiamo dimenticare. Non vogliamo un funerale farsa, ma una cerimonia a casa, nella nostra chiesa a Torre del Greco. È un dolore privato, non servono le passerelle“. Spiega così Roberto Battiloro, padre di Giovanni, uno dei quattro ragazzi di Torre del Greco rimasti ...

Perché Chrome dice che certi siti sono “Non sicuri”? : È un modo di avvisare gli utenti che quel sito non usa protocolli HTTPS: in pratica vuol dire che non vi conviene inserire informazioni importanti o fare acquisti The post Perché Chrome dice che certi siti sono “Non sicuri”? appeared first on Il Post.

Terremoto in Molise - il sindaco di Montecilfone : “Non ci sono danni - solo tanta paura” : Franco Pallotta, sindaco di Montecilfone, epicentro della scossa di Terremoto che ha colpito il Molise poco prima della mezzanotte, raggiunto da Fanpage.it assicura che non ci sono stati gravi danni: solo il crollo di qualche piccolo pezzo di cornicione. La gente è scesa in strada per lo spavento e al momento sono in corso ulteriori verifiche.Continua a leggere

“Non è giusto”. Un medico in famiglia : Lino Banfi - stavolta gli italiani sono con lui : Lino Banfi sta trascorrendo la sua estate tra la terra d’origine (Bari) e Roma. Con la sua solita ironia, al settimanale Visto il celebre Nonno Libero ha rievocato un episodio del passato. Circa dieci anni fa, infatti, Oronzo Canà (celebre personaggio cinematografico, ndr.) si ruppe il menisco mentre si trovava in vacanza a Hollywood: “Arrivò un pullman di italiani in vacanza a Las Vegas. – spiega l’attore a Visto ...

Pooh - Dodi Battaglia : “Non ero d’accordo a separarci. Canzian - Facchinetti e Fogli non sono venuti neanche alla mia festa” : “Non nego che non ho mai capito perché ci siamo sciolti. Non solo non mi è andata mai giù la decisione, ma oggi posso dire che non sono d’accordo su come è stato gestito il ‘dopo’. La storia dei Pooh ha significato troppo per meritare un finale da fuochi artificiali e nulla più“. In una lunga intervista a La Stampa, Dodi Battaglia si toglie qualche sassolino dalla scarpa e dice la sua sullo scioglimento dei Pooh, ...