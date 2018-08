Nokia 5 1 arriva in Italia grazie ad Amazon | 249 | 99 euro e spedizioni dal 27 agosto

Recensione Nokia 8 Sirocco : bellissimo e compatto ma arriva un po’ in ritardo : Abbiamo provato il Nokia 8 Sirocco e ci è sembrato stupendo, anche se non può reggere il confronto con gli ultimi top di gamma, a causa del suo ritardo nella commercializzazione e perché pecca in qualche dettaglio. L'articolo Recensione Nokia 8 Sirocco: bellissimo e compatto ma arriva un po’ in ritardo proviene da TuttoAndroid.

La TWRP arriva su Nokia 8 - HTC U11 EYEs e Samsung Galaxy On7 Pro : La custom recovery TWRP è ora disponibile ufficialmente per Nokia 8, HTC U11 EYEs e Samsung Galaxy On7 Pro (SM-G600FY): ecco i link per il download. L'articolo La TWRP arriva su Nokia 8, HTC U11 EYEs e Samsung Galaxy On7 Pro proviene da TuttoAndroid.

Il Nokia 6.1 Plus è ufficiale e presto dovrebbe arrivare in Europa : HMD Global ha presentato la versione di Nokia X6 destinata alla commercializzazione internazionale: tale smartphone sarà chiamato Nokia 6.1 Plus L'articolo Il Nokia 6.1 Plus è ufficiale e presto dovrebbe arrivare in Europa proviene da TuttoAndroid.